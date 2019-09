“Siempre he sido la fuerte de la familia. He sido como una figura de respeto en mi casa para papás y hermanos porque he trabajado mucho siempre, vivo por ellos. Era complicado mostrarme débil, les decía que todo iba a salir bien. Mi mamá estaba dolida. Todas las noches se ponía la última camisa que mi papá usó en la casa para así sentirlo. Nunca habían estado separados. Yo me iba todo el día para el hospital, aunque sabía que no podía hacer mucho, solo quería que todo se resolviera rápido. Hasta pensé en vender mi carro”, recuerda.