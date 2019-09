“Siempre habrá cosas malas dentro de cualquier trabajo. Algunas veces el modelaje conlleva estar en este tipo de actividades y si uno se involucra mucho, cuando se da cuenta está en lugares o haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. Recuerdo que muchas veces me sentía como ‘un pedazo de carne’, yo quería cariño. Sentirme amado. Y no pasaba porque yo era demasiado mujeriego. Muchas veces me sentí mal. Hasta lloraba porque me sentía utilizado. Todo era fiesta y mujeres. Dije que tenía que hacer un alto”, comentó.