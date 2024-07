Shannen Doherty: Así reaccionaron Alyssa Milano y Jason Priestley a la muerte de la actriz

La muerte de Shannen Doherty, tras una larga lucha contra el cáncer, provocó todo tipo de reacciones y homenajes entre las estrellas con las que compartió pantalla, incluidos sus compañeros en Beverly Hills, 902010.

El primero en manifestarse fue Jason Priestley, quien en la afamada serie de los años 90 daba vida a Brandon Walsh, el hermano gemelo de Brenda, papel que interpretaba Doherty.

En su cuenta de Instagram, el actor canadiense publicó una fotografía de ambos y afirmó que estaba “conmocionado y triste” por la muerte de Shannen, a quien catalogaba como su amiga.

Jason Priestley y Shannen Doherty interpretaban a los gemelos Brandon y Brenda Walsh en la serie 'Beverly Hills, 90210'. (Captura IG Jason Priestley)

“Era una fuerza de la naturaleza y la extrañaré. Envío amor y luz a su familia en este momento tan doloroso”, publicó.

Por otro lado, Brian Austin Green, quien interpretó a David Silver en la serie, subió una historia a su cuenta de Instagram, en la que escribió: “Shan. Mi hermana... Me amaste a pesar de todo. Fuiste una gran parte de mi comprensión del amor. Te extrañaré más de lo que sé cómo procesar en este momento. Gracias por el regalo que me diste”.

La actriz Carol Potter, quien diera vida a la madre de Brandon y Brenda en la exitosa serie, también tomó las redes sociales para lamentar el deceso de la actriz.

“Se fue demasiado pronto. En todo momento se mantuvo fiel a sí misma y nos dio ejemplo de valentía y perseverancia al afrontar su propia muerte. Que descanse en paz”, publicó junto con un emoji de corazón.

Gabrielle Carteris, intérprete de Andrea Zuckerman en 90210, dijo que Shannen era “tan joven” y calificó la noticia como “muy triste”. Además, aprovechó su post para recordar también al actor Luke Perry, quien fue parte de Beverly Hills y falleció en el 2019 producto de un derrame cerebral.

“Descansa en paz, Shannen. Sé que Luke está ahí con los brazos abiertos para amarte”, compartió. Doherty y Perry fueron pareja en la serie y mantuvieron su amistad a lo largo de los años.

Shannen Doherty y Kevin Smith se hicieron amigos luego de coincidir en la película de 1995 'Mallrats'. (Captura IG Kevin Smith)

Por su parte, Alyssa Milano, con quien Doherty compartió créditos en Charmed, reconoció a Entertainment Weekly que mantuvo una tensa relación con la intérprete de Prue Halliwell en esa serie (en la que eran hermanas). No obstante, reconoció que fue una actriz con mucho talento y que supo ganarse el cariño del público.

“No es ningún secreto que Shannen y yo teníamos una relación complicada, pero en el fondo había alguien a quien respetaba profundamente y a quien admiraba. Era una actriz talentosa, querida por muchos, y el mundo es menos sin ella. Mi más sentido pésame a todos los que la amaban”, aseguró al medio estadounidense.

Varios amigos famosos de la actriz también le rindieron tributo por medio de redes sociales. Tal es el caso del cineasta Kevin Smith, director de Mallrats, cinta de 1995 en la que actuó Doherty.

Para Smith, Shannen era una gran amiga y un ícono de la cultura pop. En su cuenta de Instagram relató cómo fue que la actriz llegó al filme.

“Shannen era un verdadero talento y se convirtió en una buena amiga, pero para que nadie lo olvide, ella fue la única razón por la que Mallrats recibió luz verde en 1995. Eso es porque Shannen era una de las personas más famosas del planeta, y el hecho de que eligiera Mallrats como su primera continuación de 90210 hizo que esa película sucediera. Aprecio los recuerdos de ella paseando a su pastor alemán todas las mañanas, o cuando ella chismorreaba y se reía entre tomas”, contó.

Otra que se sumó a los homenajes fue la actriz Olivia Munn, quien se convirtió en una amiga cercana de Doherty, luego de que ambas sufrieran cáncer de mama y tuvieran “batallas compartidas”.

Munn, de 44 años, aseguró que está “absolutamente desconsolada” con la noticia.

“Cuando me diagnosticaron cáncer de mama por primera vez, recordé cómo ella, valientemente, dejó que el mundo se uniera a su camino y se acercó a ella. Nos hicimos amigas al instante, algo que, honestamente, a veces no podía comprender, porque verla en 90210 lo era todo para mí cuando tenía 10 años”, recordó.

Olivia Munn y Shannen Doherty se hicieron amigas luego de que ambas compartieran su batalla contra el cáncer. (Captura IG)

Y añadió: “Al recordar el último mensaje de texto que me envió hace apenas un par de meses, me preguntó cómo estaba y si podía hacer algo por mí. Fiel a su estilo, Shannen me ofreció su apoyo a pesar de que estaba en las etapas finales de la lucha contra esta terrible enfermedad”.

Shannen Doherty falleció el sábado 13 de julio en su casa, en Los Ángeles, California, luego de batallar con el cáncer por aproximadamente una década.