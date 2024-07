Shannen Doherty, estrella de ‘Beverly Hills, 90210′ y ‘Charmed’, muere a los 53 años

La actriz Shannen Doherty, conocida por interpretar a Brenda Walsh en la serie noventera Beverly Hills, 90210, falleció el sábado 13 de julio, a los 53 años.

La noticia fue confirmada por la Leslie Sloane, publicista de la intérprete, al medio estadounidense People.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz”, dijo Sloane.

Shannen Doherty siempre fue muy honesta sobre su situación de salud. La actriz dijo en entrevistas y en sus redes sociales que no quería morir, a pesar de los dolores que le provocaba el cáncer. (LISA O'CONNOR/AFP)

Su deceso ocurrió luego de una larga lucha contra el cáncer, el cual le diagnosticaron en el 2015.

“Perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, agregó Sloane.

En un inicio, la actriz, también recordada por su papel de bruja en la serie Charmed, enfrentó el cáncer de mama del cual salió victoriosa; sin embargo, en el 2020, anunció que el cáncer había regresado a su cuerpo y que este era mucho más agresivo, pues se le había extendido a otras partes y se encontraba en etapa 4.

Tras el diagnóstico, Doherty se sometió a varios procedimientos, incluyendo una mastectomía.

No obstante, en junio del 2023, informó en sus redes sociales que después de someterse a algunos exámenes, los médicos detectaron que el cáncer había alcanzado su cerebro y también sus huesos.

LEA MÁS: Cáncer se ensaña con Shannen Doherty

“El 5 de enero, mi tomografía mostró metástasis en mi cerebro. El 12 de enero se llevó a cabo mi primera sesión de radioterapia. Obviamente, estoy aterrada”, escribió en su cuenta de Instagram.

En el video, en el que se le veía en una camilla llorando, Doherty añadió: “Soy extremadamente claustrofóbica y en mi vida están pasando muchas cosas. Soy afortunada porque tengo excelentes médicos y un equipo técnico increíble. Pero este miedo, esta agitación, este momento... Así es la realidad del cáncer”, continúa su mensaje.

Doherty siempre fue muy abierta sobre su enfermedad y hablaba de lo que quería que pasara cuando falleciera. Incluso, había hecho una lista con los nombres de las personas que no quería que asistieran a su funeral. Además, había dejado listos los detalles de lo que quería para su ceremonia, así como para sus restos.

Lo cierto es que Shannen insistía en que no quería morir, pues consideraba que aún le faltaba mucho por vivir.

Shannen Doherty dejó una lista con las personas que no quería que estuvieran en su funeral. (MICHAEL TRAN/AFP)

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de intentar cambiar las cosas para mejor. Simplemente no he terminado”, agregó en entrevista con People.

Eso sí, la actriz decía a la revista que se negaba a dejar de trabajar: “La gente simplemente asume que eso significa que no puedes caminar, no puedes comer, no puedes trabajar. Te envían a pastar a una edad muy temprana: ‘Ya terminaste, estás jubilado’, y no es así. Somos vibrantes y tenemos una perspectiva muy diferente de la vida. Somos personas que quieren trabajar, abrazar la vida y seguir avanzando”.

Shannen Doherty y una exitosa carrera

Sahnnen Doherty nació en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, el 12 de abril de 1971. Su familia es de ascendencia europea, pues su papá es irlandés y su mamá inglesa y escocesa.

Comenzó en la actuación cuando era muy joven. Por ejemplo, entre los años 1982 y 1983, dio vida a Jenny Wilder en la serie Little House on the Prairie y posteriormente en las películas televisivas Little House: The Last Farewell y Little House: Bless All the Dear Children, basadas en la serie.

Posteriormente, compartió créditos con Helen Hunt y Sarah Jessica Parker en la película adolescente Girls Just Want to Have Fun, en la que interpretó a Maggie Malene. Y entre 1986 y 1988 fue parte del drama familiar Our House.

En el 2023, Shannen Doherty anunció que el cáncer de seno que padecía hizo metástasis en el cerebro. (VALERIE MACON/AFP)

Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1990, cuando dio vida a Brenda en Beverly Hills 90210 en la que compartió créditos con las también estrellas juveniles Jason Priestley, Luke Perry y Jennie Garth. La serie fue tan exitosa que catapultó a los protagonistas a la fama global.

Shannen formó parte de la serie por cuatro temporadas, posteriormente aparecía ocasionalmente en la producción.

Luego de 90210, pasó a formar parte de la serie Charmed a lo largo de tres temporadas, la cual coprotagonizó con Holly Marie Combs y Alyssa Milano. En esta producción dio vida a Prue Halliwell. No obstante, sus problemas con Milano la llevaron a tomar la decisión de dejar el exitoso proyecto.

Doherty se casó en tres oportunidades. Su primer esposo fue Ashley Hamilton, hijo de los actores George Hamilton y Alana Collins, con quien mantuvo una relación entre 1993 y 1994. En el 2002, volvió a casarse, en esta ocasión con Rick Salomon, pero el matrimonio fue anulado nueve meses después.

Shannen Doherty dio vida a Brenda Walsh en 'Beverly Hills, 90210'. Aquella serie hizo a todos sus protagonistas estrellas instantáneas. (NGC)

En 2011, Doherty dijo “sí, acepto” al fotógrafo Kurt Iswarienko, en Malibú, California; sin embargo, en abril de 2023, la actriz anunció que había solicitado el divorcio. La actriz nunca tuvo hijos.