Shakira y Sheynnis Palacios quieren surfear juntas en Nicaragua

Sheynnis Palacios, actual Miss Universo, fue una de las selectas invitadas a la fiesta que Shakira realizó para celebrar el lanzamiento de su nueva canción Soltera. Palacios compartió fotos del evento llevado a cabo en Miami, así como un video de su encuentro con la cantante colombiana.

En el video posteado en la cuenta de Instagram, la modelo nicaragüense se abraza con la cafetera en nombre de Nicaragua, ya que en su país, asegura, aman a Shakira y crecieron con su música.

“Tengo unas ganas de ir a Nicaragua a cantar; a ver si puedo visitarlos. Adoro Nicaragua, la adoro. Además hay buen surf ahí, tengo unas ganas de ir a probar”, dijo la intérprete de Loba.

“Yo mismo te llevo” fue la respuesta de Sheynnis, quien le recomendó visitar San Juan del Sur. Aunque la reina de belleza no sabe surfear está dispuesta a aprender con Shakira.

¿Shakira en Costa Rica?

La artista colombiana podría ofrecer un concierto en el país el jueves 27 de marzo de 2025, en el Estadio Nacional.

Esta información fue publicada este 26 de setiembre en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), ente que gestiona y autoriza los permisos para la preventa de entradas de los eventos masivos en el país.

Según la resolución DAC-DECVP-RE-405-2024, colgada en la página del MEIC, se acordó “autorizar la solicitud del registro del plan de ventas a plazo de bienes y de prestación futura de servicios de espectáculos públicos” gestionada por DMN World.

La preventa de las entradas autorizada para el espectáculo comenzaría desde los ¢51.000, aunque todavía no hay fecha exacta para el momento en que saldrían a la venta ni cuáles localidades estarían disponibles.

Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que el concierto esté anunciado en la página del MEIC, no garantiza que se vaya a llevar a cabo, sino que únicamente evidencia que una empresa realizó una solicitud de preventa para esa fecha. En ocasiones anteriores, el MEIC ha publicado eventos que finalmente no se concretaron, como ocurrió con el concierto de Pearl Jam, que fue anunciado para setiembre de este año, pero finalmente no se llevó a cabo.