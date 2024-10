Nicole Carboni no participará en más concursos de belleza en Costa Rica: ‘Veo la vida de forma distinta’

Luego de que el Miss Universe Costa Rica coronara a Elena Hidalgo como su reina, interponiéndose a las candidatas más fuertes para dejarse el título, muchos esperaban una reacción explosiva en las redes sociales de Nicole Carboni, quien no solo era aspirante al título, sino que se ha convertido en una figura mediática precisamente por hacer denuncias públicas en su Facebook.

Sin embargo, este 2024 fue diferente, y aunque sí expuso su sentimiento al no ganar, Nicole se enfocó más bien en contar su experiencia y en lo orgullosa que se sentía con lo que había conseguido más allá del título.

Hoy, con más calma, lejos del ruido generado por el certamen y de vuelta en su casa en México, Nicole confiesa sentirse tranquila y rodeada del amor de sus hijos Odín, Freya y Atenea –de siete años, cuatro años y un año, respectivamente–, fruto de su matrimonio con el mexicano Raúl López.

Nicole Carboni intentó en dos ocasiones representar a Costa Pica en el Miss Universo: primero en el Miss Costa Rica 2015 y en el Miss Universe Costa Rica 2024. (Marvin Caravaca)

Esa tranquilidad tendría como base algo que Carboni tenía muy claro, y era que no iba a conquistar la corona, pues según su criterio la organización del Miss Universe Costa Rica “sabía la reina que quería desde un inicio”.

Eso sí, de Elena Hidalgo, Carboni no tiene nada malo qué decir y solamente desea que disfrute mucho su paso por el Miss Universo, pues “solo pasa una vez en la vida”. Además, considera que este concurso es una “plataforma que la puede ayudar a seguir siendo un ejemplo para su hija y para otras mujeres”.

“Mi única recomendación es que se prepare mucho”, dice la modelo, quien fue Miss Miami 2016, Miss South Florida 2017, Piel Dorada 2013 y Miss Teen Mundo Costa Rica en 2005.

Nicole Carboni y sus nuevos horizontes

Lo cierto es que Nicole ya pasó la página del Miss Universe Costa Rica, y aunque reconoce que anhelaba representar al país en el concurso internacional de Miss Universo, este es un capítulo cerrado y ya no planea volver a concursar ni en este ni en otro certamen de belleza en el país.

“No tengo pensado participar en otro certamen. Creo que lo único sería participar en uno de señoras, ya que por edad obviamente no podría participar en otro certamen Grand Slam, y la verdad es que un certamen de señoras en este momento no me llena, o sea, no es como un sueño que yo haya tenido. Entonces, en cuanto a representar a Costa Rica, sí daría por culminada esta etapa de certámenes de belleza”, explica.

No obstante, se siente orgullosa de su participación en el Miss Universe Costa Rica y considera que cerró este capítulo de una manera digna, demostrando que era una de las candidatas con más experiencia y ubicándose dentro del top 5.

Nicole Carboni es madre de tres hijos: Atenea, Odín y Freya.

Según detalla, su objetivo siempre fue demostrarse a ella misma y demostrarle a las mujeres y madres que, a pesar de los obstáculos, todo se puede lograr.

“Uno siempre se inscribe con el objetivo de ganar; sin embargo, uno también va con la idea que quizá eso no pase, y por ser mediática sabía que quizá mis posibilidades de ganar iban a ser muy pocas, por muchas situaciones. Entonces, quise expresar eso en mi publicación y dar a entender que, a pesar de todo, pude ser un ejemplo a seguir para mis hijos y para muchas mujeres”, asegura.

Hoy, con plena seguridad, Nicole afirma: “Dios hace las cosas por alguna razón, porque nos tiene algo mejor después y yo me voy feliz, porque aunque no logré mi objetivo de ganar la corona, sí pude ganarme el cariño de muchas personas y ser un ejemplo de lucha y sacrificios como madre”.

Además, tiene claro una cosa, y es que la Nicole que participó en el Miss Universe Costa Rica 2024 es muy diferente a la que fue virreina en el Miss Costa Rica 2015.

“Soy una mujer mucho más madura, con mucha más experiencia, veo la vida de distinta manera (...). Mucha gente piensa que yo no sé perder, pero siempre supe perder. Siempre me he considerado una persona muy auténtica, me gusta competir, gane o pierda, y tratar de llevarme lo mejor de cada experiencia, obviamente ya tengo más edad, soy más vieja, tengo hijos y tengo otra perspectiva de la vida”, detalla.

Por ello, sus planes a partir de ahora son otros; quiere enfocarse en sus hijos, verlos crecer, estar presente en sus estudios, sus metas y sus sueños.

Nicole Carboni quedó dentro del top 5 del Miss Universe Costa Rica 2024.

“Quiero seguir siendo entrenadora, trabajando como modelo en México, también en el área de comerciales de televisión, quizá me siga preparando para certámenes de belleza por si se me da la oportunidad de participar aquí en México en algún certamen. Estoy siempre dispuesta a cualquier oportunidad que se me presente en el camino”, dice.

Por otro lado, Carboni continúa como directora del Miss Teen Universe Costa Rica, que de hecho corona a su nueva reina este martes 1.° de octubre.