Y saben qué... ¡Qué dicha que me equivoque y que me dejó callado! Fue muy emocionante escuchar el nombre de Costa Rica en el concurso de belleza más importante del mundo, y más cuando uno no se lo espera. Pero Natalia Carvajal no solo logró clasificar, también fue la protagonista del momento más cómico y viral de la noche cuando se burló de Steve Harvey durante la ronda informal de preguntas. Le recordó sutilmente al comediante estadounidense cuando en el Miss Universo 2015 coronó por a error a Miss Colombia, siendo la Filipinas la ganadora.