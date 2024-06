Lynda Díaz reprocha a su hija Coco Roper: ‘Agarrar redes sociales para destruir a tu familia no es correcto’

La modelo y esteticista Lynda Díaz tomó sus redes sociales para hablar sobre la complicada relación que mantiene con su hija Nicole, conocida como Coco Roper y quien padece cáncer. En una transmisión en vivo en Instagram, realizada este jueves 27 de junio, la expresentadora habló por más de media hora ante una audiencia que llegó a superar los 5.000 seguidores conectados.

Según dio a conocer, el ‘en vivo’ tenía como fin pedirle a la gente no juzgarla y criticarla por la relación que tiene con su hija, la cual reconoció que ha sido ‘muy difícil’, aunque agregó que ella “ama y adora” a Coco.

Además, reveló que la situación familiar ha sido tan complicada, que la joven la tiene bloqueada a ella y a sus hermanos de las redes sociales.

Lynda Díaz afirma que la han criticado en redes sociales por su relación con su hija Coco Roper y detalles de su pasado familiar. (Jeffrey Zamora.)

“Ojalá que ella en su mente pueda parar esta crítica. Anoche (miércoles 26 de junio) hizo otro live tirándonos a nosotros, su familia. Esto tiene que parar, porque a la única que le va a traer negatividad y cosas malas es a ella, no a nosotros. Para mí la familia es todo y mi mamá es sagrada. A la madre hay que honrarla. Los hermanos de Nicole son hermanos buenos, Linda Liz ha sido excelente hermana; Tiffany excelente hermana; Gabriel despistado en lo suyo, pero no se mete con nadie y vive en su mundo”, afirmó.

Y agregó: “Agarrar ese medio (Instagram) para destruir a tu familia no es correcto tampoco; sin embargo, espero que esto se calme todo y que me dejen en paz las personas que en realidad pasan jodiendo”.

LEA MÁS: Coco Roper deja su verdad al descubierto en la autobiografía ‘Mírame’

Díaz fue enfática en que entiende que su hija ha pasado por situaciones muy fuertes, pero también que no puede apartar a las personas que le brindan la ayuda, en especial la familia, pues “a la hora de la verdad, de tomar decisiones drásticas, los que vamos a estar ahí somos las familias y no la gente de la suscripción que paga lo que ella cobra para contar sus historias”.

La expresentadora añadió: “Tal vez traté de educar muy fuerte en el pasado, pero nosotros como padres en su momento hicimos lo que pensamos que era correcto. Yo batallé con sus adicciones, con todas sus tortas que se jalaba, que no voy a entrar en detalle porque son fuertes, pero yo pasé por mucho con ella y sigo pasando”.

Lynda Díaz junto a Coco Roper hace algunos años, en un hospital. (Instagram)

Por otro lado, Lynda hizo énfasis a la situación que enfrenta cada vez que visita a Coco, quien vive en Texas, Estados Unidos, pues afirmó que siempre espera que le vaya bien, pero esto no pasa.

Según dijo, en la última visita, incluso sintió “el rechazo de Nicole” y por ello prefirió concentrar sus energías en estar con su nieta, la pequeña Ellie.

“Yo siento que mi presencia le molesta a ella. Sin embargo, yo voy a estar siempre. Yo no puedo estar siempre en Texas y cuando voy a ver a Nicole y se acerca la fecha me da mucha ansiedad, porque no sé cómo me va a ir”, aseveró.

Además, le mandó un mensaje directo a Nicole por medio de la transmisión, en el que decía que tiene que tener amor para sus hermanos y abrir su corazón para que las personas se acerquen a ella, pues: “¿Quién va a querer compartir con vos si lo que estamos recibiendo es rechazo?”.

La enfermedad de Nicole Roper

Además, Lynda dijo que no está de acuerdo en cómo su hija maneja el tema de su cáncer gástrico, pues considera que ha lucrado con la enfermedad.

“No estoy contenta en cómo se ha manejado todo lo de la enfermedad. Nunca estuve contenta en sacar provecho económico de la enfermedad, no me parece. Y se lo dije a ella mil veces: ‘Nicole ayude a la gente y no le cobre por eso, por una suscripción’”.

Esto se debe a que Coco tiene en su Instagram contenido exclusivo para sus seguidores, quienes pagan para acceder a este material.

LEA MÁS: La linda vida de Lynda Díaz

Sobre el libro autobiográfico de la creadora de contenido, titulado Mirame, Díaz también aseguró que no estuvo de acuerdo con que Nicole publicara algunos detalles sobre ella en sus páginas.

“El mensaje de ella comenzó a raíz de su cáncer y experiencia, y en su momento se lo dije, esto va a traer un montón de problemas, no expongas cosas que no hay que exponer”, dijo.

Además, dijo que en el libro su hija dice cosas de ella “que no son ciertas”.

“El herir a tu propia madre en un libro diciendo un montón de cosas que a mí se me pararon los pelos, yo dije: ‘¿Qué es esto?’. Yo paré de leer y yo dije: ‘No quiero leer más esto’, porque lo sentí como que se hizo para vender el libro”, comentó.