Coco Roper quisiera enamorarse otra vez: ‘Deseo un ejemplo de amor puro para mi hija’

Nicole ‘Coco’ Roper regresó a Costa Rica para presentar su libro Mírame, de reciente publicación. En ese contexto, la creadora de contenido, quien radica en Estados Unidos, conversó con La Nación sobre las difíciles situaciones que narra en su autobiografía, el impacto de su testimonio de vida y sus sentimientos más profundos.

“Hablé de todo (en el libro), van a ver cosas feas, mis errores más grandes. Tengo un poco de nervios a ver qué piensa la gente cuando lea todo, pero ese es el punto, que puedan mirarme como luz, por lo que soy hoy y no por lo que era”, declaró Roper poco después del evento público de develación del texto, realizado el 8 de junio en la tienda Vanidosa Cosmetics, ubicada San José.

Coco Roper revela detalles de su vida en su libro 'Mírame'

La autora, quien desde hace años ha compartido abiertamente en redes sociales su lucha como paciente de cáncer, afirmó sentirse emocionada por la posibilidad de transmitir su mensaje cara a cara. Además, el hecho de hacerlo en Costa Rica, le significó “un sueño hecho realidad”.

“Sentirme tan apoyada, ver a las personas creyendo no solo en mi propósito sino en lo que escribí en esas páginas es inexplicable. Es mi parte favorita de todo esto. Es triste que no lo logro hacer más porque estoy tan lejos, pero esa es la parte que más amo, yo amo conectar con mi comunidad”, comentó.

Por otra parte, Roper espera que los episodios tan difíciles que expone en el libro inspiren a más personas a realizar cambios en su vida, al igual que ella. Confesó que mantiene la ilusión de enamorarse una vez más, a pesar de lo vivido en su anterior matrimonio, en el cual asegura se sintió rechazada.

“Ha sido muy difícil —porque estoy enferma y ocupada. Quisiera darme la oportunidad de conocer a alguien que me ame y sea un ejemplo de un amor puro para mi hija. A veces pienso en la idea de tener a alguien que me esté dando la mano cuando esté en el hospital y no tener que enfrentar esto tan solita físicamente”, expresó la coach de vida.

Esta edición del libro 'Mírame' de Coco Roper incluye un capítulo secreto. Foto: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

Mírame: La desgarradora autobiografía de Coco Roper

El sábado, en el evento de presentación de su libro, varias mujeres y sus hijos se acercaron conmovidas a Roper. Durante esa tarde hubo lágrimas, fila para conseguir una firma y muchas muestras de cariño y admiración. Más allá de esto, Coco afirma no dimensionar el impacto que tiene en las demás personas.

“Sé que muchas niñas, niños y familias enteras me escriben. Cuando conozco personas y están llorando y se siente ese amor, admiración y respeto es increíble. Jamás pensé que eso era lo que Coco Strong (así llama a su comunidad en redes sociales) iba a empezar”, explicó

Roper comentó que aunque ha hablado de temas personales anteriormente, en Mírame lo hace de una manera más detallada y sin filtros. “Al principio del libro van a ver lo que es mi abuso desde muy niña, en una forma muy cruda y directa, que no creo que las personas estén acostumbradas a leer de esa manera. Te revuelve el estómago”, añadió.

Alrededor de 25 mujeres compraron de manera anticipada el libro 'Mírame' y asistieron a un evento exclusivo con Coco Roper, el sábado 8 de junio. Foto: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

Nicole Roper, quien es hija de la modelo Lynda Díaz, dijo que muchos de sus conflictos familiares también forman parte de su obra. “A veces ese cuento de hadas, de tener todo el dinero del mundo, pues puede bendecir, pero también puede ocasionar problemas e inseguridades y ser el camino para otras cosas negativas”, detalló.

De acuerdo con la creadora de contenido, el proceso de escritura fue desgastante por la revictimización que implica narrar momentos tan negativos. No obstante, finalizar el libro le brindó mucha tranquilidad.

“Yo había mencionado que había sido abusada y hasta qué nivel, pero no con detalle. El proceso de escribirlo, revivirlo, editarlo y leerlo fue como estar reviviendo lo mismo una y otra vez. (...) Pero la paz que siento después de haber terminado el libro es pura y es todo lo que estaba buscando”, comentó Roper.

Mírame ha tenido éxito en ventas digitales en Amazon. Además de esta versión, puede adquirirse en físico mediante un enlace disponible en el Instagram de la autora y en la tienda Vanidosa Cosmetics, en San José.