Coco Roper lanza libro sobre su vida: ‘Quería escribir toda mi verdad... fuerte y sin filtros’

Hace cuatro años, Nicole Coco Roper decidió que iba a escribir un libro sobre su vida, uno en el que incluiría las diferentes situaciones que ha tenido que enfrentar desde que era niña.

Coco quería que incluyera su verdad y eso implicó tocar capítulos dolorosos que la han traumatizado.

“Decidí que antes de irme de este mundo quería escribir lo que yo he pasado, toda mi verdad, fuerte y sin filtro. Así que tomé mucho coraje y mucha fortaleza para soltar esos miedos, y fue sumamente difícil porque fue revivir muchas cosas que no había procesado, que me han causado mucho trauma; todos los errores que he cometido”, comenta.

'Mírame', libro de Coco Roper, tiene un total de 285 páginas y un precio de ¢19.900. (Coco Roper para LN)

A pocos días de haber lanzado su libro Mírame, está más convencida que nunca de que escribir era lo que necesitaba para soltar muchas situaciones, pensamientos y recuerdos que cargaba. Entre risas, confiesa que se quitó “como 300 kilos de encima”.

Para la joven, creadora de la comunidad Coco Strong, su corazón finalmente está lleno de paz.

“Mi editora y yo lloramos de felicidad. Era como sentir que uno ya había quitado cualquier espinita o cosa negativa que a lo mejor quedaba en mi corazón. Fue la mejor terapia que he tenido, la más difícil y la más larga, pero también la más efectiva de todas las que he probado”, dice.

El proceso de Coco Roper escribiendo ‘Mírame’

Tener listo su libro no fue una tarea sencilla. Coco recuerda que la primera editora que contrató le robó $28.000, que eran todos sus ahorros; además, tuvo que escribir incluso estando en el hospital.

“Fue un proceso de mucha presión, trabajar a las tres, cuatro o cinco de la mañana y hacerlo enferma, quedándome dormida en el hospital. Por otro lado, también estaban todas las personas que me decían: ‘No lo hagas’ o ‘¿Qué estás escribiendo?’. La presión de que los demás querían verlo antes de que estuviera terminado y yo no quería que las palabras o las opiniones de otras personas afectaran lo que quería poner”, detalla.

Coco Roper decidió escribir su autobiografía 'Mírame' en el 2020.

Como esta es una autobiografía, la creadora de contenido buscó que la portada reflejara su vida, lo que más quiere, sus colores. Por eso, explica la joven, la publicación tiene en el centro una mariposa grande que va de la oscuridad hacia la luz; sobre ella aparece una mariposa pequeñita que representa a Ellie, su hija, y está justo a la mitad porque “es el centro de mi vida y la luz que me ha guiado”.

Al lado izquierdo sobresale otra mariposa que representa a Linda Liz, su hermana. El resto de mariposas que aparecen en la portada son su comunidad y las personas que “han estado apoyándome, viéndome y orando por mí durante todo este camino para poder llegar a esa luz y ser luz para ellos”.

El diseño fue elaborado por La Chaquetica, una marca tica conocida por las pinturas en telas.

Coco decidió ponerle a su texto Mírame debido a que allí muestra sus diferentes facetas que tal vez antes se negaba a mostrar públicamente; sin embargo, hoy se considera una persona con mucha más valentía y ahora está ansiosa por conocer los comentarios de los lectores.

“Van a encontrar un poquito acerca de mi familia, lo que fue el comienzo de mami (Lynda Díaz) para que la gente entienda un poquito acerca de ciertas cadenas que han estado en nuestra familia, presiones y cosas que a lo mejor la gente piensa que vienen con el dinero y la vida perfecta, y que no es así. También hablo de mis adicciones, mis errores y, por primera vez, hablo de lo que fue mi abuso, palabra por palabra... Son capítulos muy fuertes”, asegura.

También aborda cómo fue encontrar su propósito, su enfermedad y “el proceso de verse al espejo y decir: ‘¿Cómo voy a vivir mi vida con estas bolsas, con este cáncer, con todo lo que se me ha puesto en el camino?’, y decir: ‘sí, puedo’”.

El texto muestra su tránsito para encontrar el amor propio, la fortaleza, así como temas como su matrimonio, su hija y la depresión posparto.

“Hablo de todo sin tratar de tapar nada, siendo yo misma y tratando de que la gente vea quién soy yo en verdad. Este libro es un legado para mi hija. Es algo que quiero que ella pueda leer cuando tenga más edad y le pueda dar la fortaleza de seguir adelante, dejando atrás inseguridades, vacíos y miedos”, añade.

Mírame tiene 285 páginas y un precio de ¢19.900. Esta primera edición es especial, pues cuenta con un “capítulo secreto”, un separador de libros y está firmado por la autora.