Luis Miguel publica foto con Taylor Swift generada por IA y desata controversia en redes

Luis Miguel , el afamado cantante mexicano, recientemente compartió en sus redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial (IA) donde aparece junto a la reconocida artista Taylor Swift. Esta acción generó considerable controversia entre los usuarios de Internet.

Luis Miguel genera controversia en redes sociales al compartir una imagen junto a Taylor Swift, desatando diversas reacciones entre sus seguidores.

El intérprete de Ahora te puedes marchar publicó la fotografía en sus historias de Instagram sin acompañarla de texto alguno, lo cual provocó reacciones variadas entre los seguidores, destacándose algunos comentarios controvertidos en X.

En los mensajes emitidos se puede leer: “Me vuelve loco la forma en la que Luis Miguel usa las redes sociales. Es impredecible”, “No, Luis Miguel, no lo haga”, “Todos quieren vivir bajo la sombra de Taylor Swift”, “Él nunca podrá alcanzarla”, “¿Ya está muy viejito mi Sol o se viene bomba atómica?”, “Yo creo que ella no sabe quién es él”. Estas opiniones reflejan la diversidad de percepciones sobre la imagen compartida.

A pesar de las críticas que sugieren que el cantante de 54 años no alcanza el mismo nivel de fama que la reconocida artista estadounidense, otros usuarios expresaron su admiración y destacaron la posibilidad de una colaboración entre ambos. “Es porque son los dos artistas más taquilleros del mundo”, mencionó otra usuaria en particular.

Travis Kelce aparece en el último concierto de Taylor Swift

Travis Kelce, destacado jugador de los Kansas City Chiefs, recientemente mostró públicamente su apoyo a su pareja de 34 años durante su último concierto.

El pasado domingo 23 de junio, el deportista no solo asistió al espectáculo ofrecido por la intérprete de Karma en el Estadio de Wembley, Inglaterra, sino que además se unió a ella sobre el escenario como uno de sus bailarines.

Travis Kelce sorprende al aparecer como bailarín en el concierto de Taylor Swift en Londres, demostrando su apoyo público hacia su pareja.

El gesto ocurrió justo antes de que Taylor Swift interpretara su canción I can do it with broken heart, recibiendo una ovación inmediata por parte de los fanáticos presentes.

Además, el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), quien también tiene 34 años de edad, acompañó a su pareja a lo largo del escenario, ayudándola con su vestuario y retocando su maquillaje con gran cuidado.

Este gesto evidenció el profundo afecto que el deportista siente por su novia desde que hicieron pública su relación en setiembre del 2023.

La artista concluyó su estadía en Londres con este destacado concierto, parte de su gira mundial actual denominada The Eras Tour, la cual concluirá en diciembre próximo.