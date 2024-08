Lisa Kudrow, de ‘Friends’, ve maratones de la serie para superar la pérdida de Matthew Perry

Lisa Kudrow, conocida mundialmente como Phoebe en Friends, comenzó a ver la serie en exceso para sobrellevar la pérdida de Matthew Perry , quien interpretaba a Chandler Bing en la icónica comedia.

La actriz no tiene problemas con que los fanáticos la asocien con Phoebe, ya que esa actuación fue una consecuencia de su propia sensibilidad cómica. Después de la muerte de Perry, Kudrow comenzó a ver maratones de Friends como mecanismo de consuelo, enfocándose más en el resto del elenco que en ella misma. “Esto ha sido muy útil”, declaró al medio The New York Times.

Recientemente, Kudrow contó que se encontró viendo el episodio en el que Phoebe se casa, algo que nunca vio antes. “Tenía la sonrisa más genuinamente feliz en su rostro”, comentó sobre Phoebe. “Tan inocente, tan esperanzada y tan feliz que me hizo llorar”.

Kudrow, criada y residente de Los Ángeles, California, Estados Unidos, no es aficionada a viajar. Incluso Friends, ambientada en Nueva York, se filmó en Burbank, California.

Lisa Kudrow retoma su talento cómico en otra serie

No obstante, cuando el cineasta Taika Waititi le propuso protagonizar una serie adaptada de la película Time Bandits (1981) de Terry Gilliam, Kudrow aceptó. Este compromiso de seis meses en Nueva Zelanda le permitió visitar uno de los pocos lugares que siempre deseó conocer.

La serie, estrenada el 24 de julio en Apple TV+, es una fantasía de 10 capítulos basada en la película sobre enanos que viajan en el tiempo. En esta nueva versión, Kudrow interpreta a Penélope, la líder improvisada de los bandidos, que se ve perturbada por la llegada de un nuevo miembro, un niño obsesionado con la historia llamado Kevin (Kal-El Tuck).

Para aquellos que aún asocian a Kudrow con la excéntrica Phoebe, en Time Bandits retoma sus agudos talentos cómicos. La serie fue una bienvenida novedad para Kudrow, quien buscaba algo divertido en medio de la ansiedad pandémica.

Time Bandits resultó ser útil para Kudrow. Aunque Apple adquirió los derechos en 2018 y Waititi firmó en 2019, Kudrow se unió al proyecto en 2022. Originalmente, su personaje era un hombre llamado Randall, pero los productores, familiarizados con su trabajo en The Comeback (2005), creyeron que ella era la indicada para el papel.

Aunque inicialmente dudaba sobre cómo encajaría su estilo en la serie, los productores de lanueva serie la describieron como una “genio de las bromas” y también destacaron sus improvisaciones.

