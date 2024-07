Kim Kardashian incorpora esperma de salmón en su rutina de belleza facial

Kim Kardashian es la última celebridad en incorporar el esperma de salmón en su tratamiento de belleza facial, siguiendo los pasos de la actriz estadounidense Jennifer Aniston.

La socialité reveló la noticia en el último episodio de The Kardashians. En una conversación casual con su madre, Kris Jenner, Kim dijo: “Me inyectaron un facial con esperma de salmón en la cara”.

En el episodio, Kim no dio detalles sobre el procedimiento, ni mencionó si fue un éxito. En una entrevista con The Washington Post en 2023, Jennifer Aniston reveló que pensó que el procedimiento no había hecho una diferencia para ella.

Después de que el tratamiento se hiciera viral en redes sociales, especialmente en TikTok, los dermatólogos comenzaron a hablar sobre la falta de evidencia científica al respecto.

“Aunque este tratamiento no es dañino, todavía hay estudios limitados para discutir sus beneficios a largo plazo. Este tratamiento debe ser realizado por un profesional, especialmente si es inyectable. Es peligroso hacer esto sin un profesional porque los procedimientos y el manejo inadecuado de las herramientas pueden causar lesiones o heridas”, explicó el dermatólogo Hamdan Abdullah Hamed al medio brasileño O Globo.

“Normalmente, el ADN de los espermatozoides proviene de la trucha salmón. El pescado en sí mismo ya puede ayudar con problemas de la piel como la inflamación debido al omega-3, pero el esperma de salmón puede ayudar con la cicatrización de heridas, promover la elasticidad de la piel y reducir la inflamación”, añadió el doctor.

