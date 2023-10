Katherinne González tras comentarios ofensivos sobre su cuerpo: ‘Quiero evidenciar y hacer conciencia sobre este tema’

La imitadora del programa Pelando el Ojo, Katherinne González, envió un mensaje de conciencia tras recibir numerosos comentarios ofensivos sobre su cuerpo en un video que publicó en Instagram.

Katherinne González, imitadora de 'Pelando el ojo', recibe críticas negativas sobre su cuerpo en un video que publicó.

González afirmó en una nueva publicación que estaba feliz entrenando y que los comentarios negativos la dejaron llena de dudas.

“Quiero evidenciar y hacer conciencia sobre este tema. Antier subí un reel siendo feliz entrenando y recibí tantos comentarios ofensivos e hirientes sobre mi cuerpo que la verdad me dejó con muchas dudas, ¿Qué pasa con las personas? ¿Por qué en pleno 2023 se sigue comentando sobre el cuerpo ajeno?”, comentó la humorista.

La presentadora hizo un collage con los comentarios ofensivos que recibió para explicar lo que le sucedió y así generar conciencia. Además, aseguró que siempre había deseado cambiar ese mal hábito de la sociedad.

“Siempre he querido a través de mis redes hacer un cambio en este mal hábito de la sociedad, he querido motivar a sentirnos cómodas y cómodos con nuestros cuerpos, amarnos y demostrar que el ser súper delgado no es sinónimo de salud, ni ser gruesa de enfermedad”, explicó González.

Katherinne González tras comentarios ofensivos: ‘Quiero evidenciar y hacer conciencia sobre este tema’

Katherinne dijo que se sintió un poco desequilibrada al darse cuenta de que todavía hay personas que se creen superiores y que son tan imprudentes como para comentar sobre el cuerpo ajeno. Sin embargo, aclaró que esos comentarios no la ofenden.

“Hoy me desequilibró emocionalmente un poco, no porque intenten ofenderme, sino porque siguen existiendo personas que se creen superiores y hablan del cuerpo ajeno con toda propiedad, sin pensar en el impacto de sus palabras, sin saber las luchas internas o incluso problemas de salud.

“Créanme que para mí no es ninguna ofensa decirme gorda, ni gruesa. Me gusta mi cuerpo y ser corpulenta. Amo ser fuerte y amo el deporte que hago”, añadió la figura del programa humorístico.

González lleva mucho tiempo practicando CrossFit, un deporte caracterizado por realizar ejercicios con objetos pesados.

Además, extendió su apoyo a todas las personas que también han recibido dichos mensajes, instándoles a creer que son más fuertes que las ofensas y las críticas, y a no poner en duda su proceso, esfuerzo diario, amor propio ni autoestima debido a otras personas.

“Sigan adelante, porque a la única persona que deben hacer sentir orgullosa son ustedes mismos. Hay personas llenas de odio y frustración, ojalá algún día encuentren un propósito y entiendan que hay cosas más importantes que simplemente lo que se ve. Un abrazo a todos”, concluyó su mensaje.

Por su parte, muchas figuras públicas como Johanna Solano, Ginnés Rodríguez, Joaquín Yglesias y Walter Campos le expresaron su apoyo con comentarios positivos en su publicación.

“¡Desearía tener la mitad de tu fuerza y talento!”, “Amo que hayas revelado los nombres. ¡Lo hiciste muy bien! Eres valiente y una crack. Te sigo y me inspiras. Un abrazo”, “Hagan oídos sordos, tú también nos inspiras”, fueron algunos de los comentarios positivos que dejaron algunos usuarios.