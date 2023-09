Katherinne González muestra su cuerpo sin filtros en video que puso a miles a reflexionar

La imitadora Katherinne González, conocida en redes sociales por compartir mensajes de aceptación y amor propio, puso a reflexionar a miles de personas a través de un video en Instagram en el que muestra su belleza, tal cual. En tiempos de ediciones y de inteligencia artificial que puede “perfeccionar” las imágenes, la mujer eligió enseñar su cuerpo sin filtros ni ediciones.

Katherinne González muestra su cuerpo sin filtros en video

“Este es mi cuerpo”, dice en una primera parte del video en el que se muestra desde un ángulo en el que luce tonificada y estilizada, seguidamente, presenta otros clips en los que asegura que “este también es mi cuerpo” en el que se ve cómo cambiando de posturas puede verse con más “pancita”.

Además, enseña de cerca sus piernas con celulitis y algunas arañitas vasculares (venas, generalmente moradas en la piel).

La figura de Pelando el ojo y parte del talento humorístico de Repretel mostró también que la inflamación abdominal y los vellos corporales son una normalidad de la que no hay que avergonzarse.

“Ama esas cosas de tu cuerpo que son totalmente normales. Por mucho tiempo me la pasé borrando partes de videos porque se me veía la celulitis o salía inflamada, me incomodaba verme en fotos con caderas anchas o várices. Pero, pensándolo bien, todas esas cosas son completamente normales y naturales, por qué perder mi energía en odiar y tener malos comentarios sobre mi cuerpo si podría usarla más bien en fortalecer mi amor propio”, escribió junto al video.

La licenciada en Arquitectura continuó con su mensaje de amor propio y confió que lo compartía con la intención de impactar en alguna persona.

“Este es mi cuerpo, lo acepto y es parte de mí. Agradezco porque me permite hacer todo lo que amo y cumplir mis metas. No quiero más estándares imposibles de belleza ni comparaciones que no me permitan ser quien soy. Pensé mucho en subir este reel, pero creo que puede impactar de forma positiva a quien lo necesite”.

Este 20 de setiembre, un día después de haberlo publicado, suma 136.000 reproducciones, casi 10.000 me gusta y 300 comentarios, sobre todo de mujeres, quienes se identifican con sus palabras y le respondieron con mensajes de amor propio y empoderamiento.

La imitadora Katherinne González recordó la importancia del amor propio y del respeto que merece el cuerpo. Foto: Capturas de pantalla

Figuras se unieron al mensaje Copiado!

Tras publicar el reel, varias figuras conocidas se unieron al mensaje de Katherinne, entre ellas la presentadora de Informe 11 de Repretel, Ginnés Rodríguez; la expresentadora y creadora de contenido Cindy Villalta, así como la periodista y presentadora de Teletica, Sussana Peña Nassar.

“Qué bueno que decidiste subirlo. Ocupamos más mujeres reales”, le escribió Rodríguez.

“Me encanta: guapísima y real”, agregó Villalta.

“Gracias por este recordatorio: hermosa y real”, añadió Peña.

Entre los cientos de comentarios, destacó el del también imitador y novio de González, Edson Picado, quien le comentó “que es perfecta”.

Katherinne González inició hace varios años su proceso de "construcción" de amor propio. Foto: Cortesía

La joven le agradeció por haberla acompañado, desde el inicio, “con su proceso”. Desde hace años, la humorista decidió iniciar un camino para construir su amor propio. De su transformación personal habla en su pódcast Conmigo florezco, disponible en Spotify, y con el que busca dar acompañamiento a las personas que quieren sentirse mejor “con su mente y su cuerpo”.

“Hace unos años empecé mi proceso hacia formar y construir mi amor propio, hacia la aceptación de mí misma y eso lo he compartido con mis redes desde que empecé.

“Noté que mucha gente me escribía y me preguntaba sobre temas relacionados con lo que estaba haciendo, que cómo hacía para no compararme con alguien más. La gente me decía que veían en mí procesos similares a los que pasaban; entonces, me surgió la idea de hacer un pódcast para compartir mi experiencia y acompañar a la gente en procesos similares, con temas de aceptación del cuerpo, que no se hablan mucho”, dijo a La Nación en abril.