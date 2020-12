“Yo siempre decía que lo que yo necesitaba era solo una oportunidad, que alguien me viera, poder hacer un casting, porque no es lo mismo enviar videos a estar uno en persona, conocer a los productores, entonces quería tanto una oportunidad así. Fue la oportunidad que estuve esperando por mucho tiempo. Y si bien es cierto que estos años me estuve dedicando más al modelaje, porque claramente hay muchas oportunidades más que en televisión, mi sueño siempre ha sido la tele”, asegura.