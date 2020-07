—Han sido varios años de cambios, retos, situaciones a nivel personal y profesional que me han hecho cambiar muchísimo y tomar decisiones. He pasado momentos muy duros, que no han sido nada públicos por dicha, pero continúo siempre con la frente en alto y llena de positivismo. En este momento me siento en paz, completa y muy feliz, a pesar de todas las dificultades que toda esta nueva normalidad ha traído.