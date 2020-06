“Por supuesto que hubo un error, una falta de cálculo, yo hice ese video rápido y no reparé mucho en ellos porque yo andaba en lo mío, una vez que se armó todo el escándalo salí tranquila a explicar cómo habían ocurrido las cosas pero mucha gente no lo entendió o no quiso escuchar y sí, se me vino encima mucha gente a pesar de que tengo pruebas de que estaba diciendo la verdad, y nadie me ha podido contradecir”, dijo Ramos, quien tomó este episodio como una enseñanza más de que en su papel de figura pública e influencer, debe revisar con esmero cada publicación que realice, personal o publicitaria.