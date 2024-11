Ibai Llanos responde a las críticas tras su transformación física

El influencer y streamer Ibai Llanos sorprendió a sus seguidores con un notable cambio físico al cumplir su objetivo de perder peso, algo que muchos consideraban improbable.

Ibai se comprometió a adelgazar si su equipo, Porcinos, ganaba la Copa del Mundo de Reyes, un torneo de fútbol creado por el exjugador Gerard Piqué. Tras el triunfo de Porcinos, el streamer decidió comenzar a cuidar su salud.

Cambio radical de Ibai Llanos

Su transformación ha sido drástica, con beneficios importantes. La pérdida de peso le permitió dejar la máquina que utilizaba para dormir debido a las apneas del sueño.

El streamer ha recibido numerosos mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes se han sentido motivados a mejorar su salud. Sin embargo, no todas las reacciones han sido positivas.

Ibai respondió con humor e ironía a uno de sus seguidores que mencionó las críticas: “No te molestes, ya sabes cómo son las redes. Yo ahora soy mucho más feliz subiendo escaleras sin ahogarme, atándome los cordones, usando cinturón y durmiendo sin mascarilla. Pesaba 170 kilos”, comentó.

Y agregó: “No hice este cambio por estética, sino por salud. Me da igual si me ven más feo o más guapo. Salgo sin peinarme y la ropa que uso es la que me regalan”, bromeó.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos, conocido simplemente como Ibai, es un streamer, presentador de esports y youtuber español. Ha batido récords de audiencia en la plataforma Twitch con sus eventos de entretenimiento y se destaca por sus narraciones en deportes electrónicos, especialmente en League of Legends.

