El caso es que en las últimas horas se corrió la voz de que José Manuel Masís Brenes --su nombre de pila-- estaba grave como consecuencia de la covid-19. Este jueves 14 de enero, el mismo José Manuel posteó en sus redes sociales: “Para no crear chismes o malos entendidos... todo hace indicar que tengo covid... fatal con todos los síntomas, el domingo me dan resultados... para la estadística, sería el primer caso de un gorila tico”, bromeó el querido Mongo Mongo antes de contar que no perdía la fe pero que era muy duro. Y agregó: “Por fa... no me llamen, tengo que estar con mucha tranquilidad... los quiero mucho”.