“Una de las cosas que siempre he tratado es mantener mi peso, nunca me he permitido subir más de cuatro kilos, cuando veo que eso pasa sé que ahí me debo detener, porque si ahí te descuidas, ya luego son cinco o siete y al rato es incontrolable. Tengo un pantalón de cuando tenía quince años que todavía me cierra y digo: este es mi referente”, agrega orgullosa.