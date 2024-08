Disney alega acuerdo de arbitraje vinculado a su servicio de streaming tras muerte por alergia en uno de sus parques

Meses después de que Jeffrey Piccolo demandara a Walt Disney Parks and Resorts por la muerte de su esposa debido a una reacción alérgica en un restaurante de Disney World, la compañía respondió con un argumento legal que podría evitar que el caso llegue a un jurado. Según Disney, la disputa debe ser resuelta por un árbitro externo, argumentando que Piccolo acordó resolver cualquier conflicto fuera de los tribunales al registrarse para una prueba gratuita del servicio de streaming Disney+ , informó The New York Times.

La demanda de Piccolo, presentada este 2024, señala que Kanokporn Tangsuan, su esposa, falleció el 5 de octubre del 2023 después de consumir alimentos que se suponía estaban libres de alérgenos en el restaurante Raglan Road en Orlando, Florida, Estados Unidos. Tangsuan, especialista en medicina familiar residente en Carle Place, Nueva York, informó al camarero sobre su alergia a los lácteos y las nueces. A pesar de las garantías del camarero, quien afirmó que los platos eran seguros, 45 minutos después de la cena, Tangsuan sufrió una reacción alérgica severa y, a pesar de usar un autoinyector de epinefrina (EpiPen), murió en el hospital.

Los abogados de Piccolo buscan una indemnización superior a $50.000, aunque esperan que un jurado otorgue una cantidad mucho mayor. Sin embargo, Disney sostiene que Piccolo aceptó un acuerdo de arbitraje al registrarse en Disney+ y al comprar boletos para Experimental Prototype Community of Tomorrow (Epcot, una ciudad utópica) en 2023, lo que debería evitar que el caso se litigue en los tribunales.

¿Qué es el arbitraje judicial?

Ross Intelisano, abogado especializado en arbitrajes, calificó la defensa de Disney como “una exageración”, señalando que los términos de Disney+ solo se aplican al servicio de streaming y no a otros asuntos.

Asimismo, explicó que las empresas prefieren el arbitraje porque es privado y generalmente resulta en menores indemnizaciones, mientras que los abogados de Piccolo esperan que un jurado otorgue una suma significativa dada la naturaleza del caso.

En un comunicado reciente al que tuvo acceso el medio anteriormente citado, Disney reiteró que Raglan Road es un restaurante independiente, aunque lamentó la pérdida sufrida por la familia. Ambas partes están programadas para presentar sus argumentos en una audiencia el 2 de octubre.

¿Para qué sirve la epinefrina?

Según el sitio especializado MedlinePlus, la epinefrina es un medicamento que consiste en relajar los músculos de las vías respiratorias y contraer los vasos sanguíneos, o bien, en disminuir la respuesta alérgica del cuerpo mediante una dosis de adrenalina.