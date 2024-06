Billy Ray Cyrus dedicó un emotivo mensaje a su hija Miley, a pesar de la tensa relación

Miley Cyrus y su padre Billy Ray Cyrus mantienen una tensa relación desde que él y la madre de la cantante se divorciaron, en el 2020. Según han reportado varios medios, la artista decidió distanciarse de su papá luego de que este hiciera pública su nueva relación con Firerose, una joven 32 años menor que él.

No obstante, Billy Ray publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dedicado a su hija, a pesar de que no se siguen en esta red social. El músico de 62 años posteó una foto con la intérprete de Wrecking Ball, cuando esta era apenas una bebé. Además, compartió el manuscrito de un poema que, aseguró, fue escrito por él al día siguiente de que se capturara la imagen.

“Uno de mis mejores recuerdos. Festival de la Asociación de música country. Ahí estamos Miley Cyrus y yo, rodeado por miles de fans asombrosos en ese predio. Al día siguiente, alguien me alcanzó esa foto e inmediatamente escribí ese poema en el bus. Estoy increíblemente orgulloso de ella. Es una sobreviviente y una verdadera artista”, reza el posteo de Instagram.

Posteriormente, el músico celebró el talento de su hija y el vínculo de ambos con su público: “Ella aprendió desde muy temprano a amar y apreciar a esos fans que lo hacen todo posible. Ambos festejamos la conexión que tenemos con nuestros seguidores, ¡y estamos agradecidos por cada uno de ustedes! ¡Espero que todos tengan un fantástico viernes! ¡Y ahora a dar rock en todos lados!”.

La separación de Billy Ray Cyrus y Tish Finley

Tish Finley, madre de Miley Cyrus, se sinceró sobre su separación de Billy Ray Cyrus, en el podcast Call Her Daddy. Aseguró que al afrontar simultáneamente su divorcio y el fallecimiento de su mamá, tuvo un “colapso psicológico completo”. Finley comentó que estos dos acontecimientos eran los que más temía en la vida, por lo cual se sumió en una profunda depresión.

“Fue terrible. No comía, no bebía, no podía parar de llorar. No tenía a mi madre y tampoco a mi marido, mi marido de los últimos treinta años. Estaba muy asustada”, comentó.

Billy Ray Cyrus y Tish Finley se casaron en 1993. Además de Miley Cyrus, tuvieron otros 4 hijos. Foto: Tomada de La Nación/Argentina

La pareja hizo pública la noticia de su separación en el 2022 y afirmaron que este hecho se dio “no con tristeza, sino con amor”. “Después de 30 años, cinco hijos increíbles y una vida de recuerdos, hemos decidido tomar caminos separados”, anunciaron en ese entonces.

Sin embargo, a pesar de lo expresado por la pareja en aquel momento, Finley llegó a considerar internarse en una clínica psiquiátrica, lo que finalmente no sucedió por oposición de su terapeuta. Según dijo a la revista People, ella pensaba que iba a “estar sola para siempre” tras separarse de Billy Ray.

“Comprendo por qué las mujeres pueden tener miedo, no solo de abandonar malas relaciones, sino de emprender carreras nuevas y todas esas cosas. Yo estaba literalmente aterrorizada”, explicó y añadió que terminar su matrimonio fue lo mejor que le pudo haber pasado.

Actualmente, tanto Tish como Billy tienen relaciones de pareja; ella se casó con Dominic Purcell, actor de Prison Break, el año pasado y él con la australiana Firerose, también cantante y más joven que su hija Miley.