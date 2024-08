¡Al estilo ‘Misión Imposible’! Tom Cruise sorprendió en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Se lanzó desde lo más alto del Stade de France, caminó entre los atletas, se tomó selfis y subió al escenario como toda la estrella de Hollywood que es. Tom Cruise tuvo su momento en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El actor fue el encargado de tomar de las manos de la gimnasta Simone Biles la bandera de los cinco aros de los Juegos Olímpicos y, en una secuencia cinematográfica, la “trasladó” hasta Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde se llevarán a cabo las justas del 2028.

Tom Cruise lució muy sonriente en París este domingo 11 de agosto. (FRANCK FIFE/AFP)

La aparición de Cruise se dio al cierre del evento, cuando la alcaldesa de París entregó a la de California la batuta de la próxima edición del evento deportivo, que reúne a cientos de atletas cada cuatro años.

Mientras la cantante H.E.R daba un show en el escenario, al mejor estilo de Misión imposible Cruise aterrizó en medio de los atletas luego de lanzarse con una cuerda desde el techo del recinto deportivo.

Posteriormente, caminó entre los deportistas hasta llegar al escenario, recogió la bandera que sostenía Biles (quien se encontraba al lado de Karen Bass, alcaldesa de California) y sin mayores sobresaltos bajó las gradas hasta los atletas, donde lo esperaba una moto. Allí colocó la bandera, se subió y comenzó a manejar por el estadio muy sonriente. Salió del recinto, recorrió las calles parisinas y llegó hasta un avión que lo esperaba.

El actor Tom Cruise se lanzó desde lo más alto del Estadio de Francia, en una actuación que se robó las miradas de todos. (PHIL NOBLE/AFP) (PHIL NOBLE/AFP)

“En camino”, dijo al contestar una llamada telefónica.

El actor se fue y llegó hasta el famoso rótulo de Hollywood. Allí entregó la bandera a una ciclista, quien se dirigió hasta Los Ángeles Memorial Coliseum donde más atletas, íconos del deporte estadounidense, la esperaban.

Juntos salieron del centro de entrenamiento y recorrieron las calles californianas hasta llegar a la playa, donde la famosa banda Red Hot Chili Peppers interpretaba Can’t Stop, en un escenario en el que al fondo se veía un rótulo que decía “LA 28″.

Posteriormente, Billie Eilish y su hermano Finneas tomaron el escenario para cantar Birds of a Feather. El cierre de este pequeño show estuvo a cargo de Snoop Dog, junto al también rapero Dr. Dre, quienes interpretaron juntos clásicos como Still D.R.E. y The Next Episode.