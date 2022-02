10 estrellas de Hollywood con raíces ucranianas: de DiCaprio a Stallone, conozca sus historias

El mundo está consternado por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En estos momentos, miles de personas temen por sus vidas debido a la invasión de los comandados por Vladimir Putin en varias localidades ucranianas.

La guerra no es ajena a Hollywood, ya que Ucrania -el segundo país más grande de Europa-, es rico en cultura y arte. Es, por consiguiente, cuna de varias celebridades que hoy por hoy son grandes nombres en la industria del cine, la música y la televisión.

Desde Leonardo DiCaprio, pasando por Sylvester Stallone o la actriz Mila Kunis, muchos artistas tienen sus raíces familiares en Ucrania, conozca aquí sus historias.

Mila Kunis

Mila Kunis nació en Chernivtsi, Ucrania, en 1983. Vivió parte de su infancia en dicha localidad. (Joel Ryan)

La protagonista de filmes como Black Swan, Oz: The Great and Powerful, Ted y Friends with Benefits, así como de las series That ‘70s Show y Robot Chicken, nació en la localidad de Chernivtsi, Ucrania, en 1983. La intérprete, que está casada con el también actor Ashton Kutcher, vivió en su ciudad natal hasta 1991.

La mamá de Mila trabajó en Ucrania como profesora de física, su papá era ingeniero mecánico. La familia Kunis se trasladó a Estados Unidos para buscar un mejor futuro. La actriz recordó que la mudanza fue un horror para ella, puesto que no hablaba inglés y le costó acostumbrarse al sistema educativo estadounidense.

Steven Spielberg

Los abuelos de Steven Spielberg eran de origen ucraniano. (Evan Agostini)

En una entrevista con el diario El País, de España, el director de cine contó que sus cuatro abuelos eran de Ucrania. Los abuelos paternos de Spielberg emigraron a Estados Unidos y se conocieron en Cincinnati, ciudad donde nació Arnold, el padre del cineasta.

Spielberg ha contado que en su casa se hablaba ruso y yiddish. “Crecí entre rusos en mi casa, pero también con un tremendo miedo a no vivir lo suficiente para sacarme el carnet de conducir a los 16 años, porque iba a haber un intercambio termonuclear entre Rusia y Estados Unidos. Estaba completamente convencido de que el fin del mundo estaba al otro lado de la esquina. Alguien iba a cometer un error, pulsar un botón y sería el fin”, le contó a El País.

Sylvester Stallone

Los bisabuelos maternos de Sylvester Stallone eran oriundos de la ciudad de Odessa, en Ucrania. (Andrew Medichini)

Stallone nació en Nueva York, en 1946. Alcanzó la fama con la serie de películas de Rocky y después con Rambo, pero sus raíces familiares se remontan a la ciudad de Odessa, la tercera más grande de Ucrania. De dicha localidad eran sus bisabuelos, que pertenecían a una familia judía adinerada que tenía fábricas de tejidos.

Rose y Charles Labofish, quienes fueron inmigrantes judíos de Odessa, eran los abuelos paternos de Jackie, la madre de Sylvester.

Milla Jovovich

Milla Jovovich es posiblemente la ucraniana más famosa. La artista protagonizó 'Resident Evil'. (Rafy)

Actriz, modelo, cantante, diseñadora de modas y directora de cine; Milla Jovovich es tal vez la ucraniana más famosa. Ella nació en Kiev, en 1975.

La madre de Milla, Galina Loginova, era una famosa actriz soviética, mientras que su padre, Bogdan Bogdanovich, Jovovic era pediatra.

De niña, la estrella de Resident Evil pasó sus primeros años en Ucrania y también en el Moscú natal de su madre. Luego, la familia se trasladó a Inglaterra y posteriormente a los Estados Unidos, donde comenzaron su nueva vida trabajando como empleados domésticos.

Milla ha contado que, durante sus años escolares en Estados Unidos, fue víctima de burlas de los otros niños que decían que ella era una espía rusa y la llamaban comunista.

Steven Tyler

Steven Tyler contó que está orgulloso de sus raíces ucranianas, incluso que toda su vida ha comido el platillo típico borsch. (Jeff Roberson)

Durante una conferencia de prensa, antes de un concierto que Aerosmith iba a presentar en Moscú, Steven Tyler reconoció que tiene raíces eslavas. Su abuela era alemana y su abuelo ucraniano. “Se conocieron en un momento en que Ucrania y Rusia eran un solo país”, había dicho en ese momento el artista.

Además, Tyler reconoció que había crecido comiendo platillos típicos ucranianos, como la sopa borsch.

En otro encuentro con periodistas, el cantante dijo también que su estilo gitano se debe a sus raíces ucranianas.

Leonardo DiCaprio

Elena, la abuela de Leonardo DiCaprio nació en Ucrania. Ella fue una figura muy importante en la educación del actor.

Con Leonardo DiCaprio hay una situación muy curiosa. El actor creía que tenía raíces rusas por parte de su abuela, Elena Smirnova, quien era oriunda de Odessa. Sin embargo, hasta hace poco tiempo el actor y activista se enteró de que dicha ciudad es de Ucrania, no de Rusia.

Elena escapó de Ucrania a Alemania con su familia. Allí se casó, pero fue engañada por su esposo con otra mujer. Durante la Segunda Guerra Mundial Elena huyó a Estados Unidos, ya que por sus orígenes podía ser blanco de los antisemitas.

Elena se convirtió en una figura muy importante en la educación de su nieto Leonardo, tal como lo ha reconocido el artista en muchas entrevistas.

Vera Farmiga

Vera Farmiga, actriz de 'El Conjuro' fue criada con fuertes enseñanzas ucranianas. (Michael Tackett)

La intérprete, reconocida por interpretar a Lorraine Warren en la saga de El Conjuro, nació en Nueva Jersey en el seno de una familia de inmigrantes ucranianos.

Ella creció en una comunidad ucraniana, en la ciudad estadounidense. Sus estudios los hizo en una escuela católica ucraniana y recordó que todas sus actividades extracurriculares estaban relacionadas con la cultura ucraniana, según recopiló The Guardian.

Las raíces culturales de su familia eran tan fuertes, que Farmiga aprendió a hablar inglés hasta que cumplió los seis años.

Vera es una de las estrellas internacionales que ha mostrado su apoyo al pueblo de Ucrania durante este conflicto. En sus redes sociales publicó la imagen de la bandera de Ucrania, acompañada por un extracto de la letra del himno de ese país.

Katheryn Winnick

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, la actriz Katheryn Winnick mostró su apoyo a Ucrania. Foto: Archivo.

La artista, que interpretó a la reina Lagertha en la serie Vikings, nació en Canadá, pero es hija de padres inmigrantes ucranianos. Sus padres, de hecho, la criaron hablando el idioma de ese país. Los progenitores de Katheryn nacieron en Alemania, luego de que sus abuelos huyeran de Ucrania resguardándose del régimen de la Unión Soviética.

En sus redes sociales, Winnick también mostró su apoyo a los ucranianos. Lo hizo con una foto de la bandera del país con la leyenda: “Soy una orgullosa ucraniana”.

Leonard Nimoy

Leonard Nimoy siempre se mostró orgulloso de sus raíces ucranianas. Él profesó la fe judía ortodoxa que heredó de sus padres. Foto: Archivo

La estrella de Star Trek nació y creció en Boston Massachusetts. Siempre se mantuvo orgulloso de su fe judía, heredada de unos padres judíos ortodoxos inmigrantes de Ucrania.

Nimoy, quien está en la memoria colectiva como el intérprete de Spock en Star Trek, habló y leyó yiddish durante toda su vida hasta su muerte.

La familia de Nimoy salió de Ucrania a principios del siglo XX, cuando los violentos disturbios antijudíos comenzaron a arrasar el país.

David Duchovny

David Duchovny y Gillian Anderson protagonizaron 'The X-Files'. En el 2014, el actor descubrió que su familia es de Ucrania. Foto: Archivo.

“Me crié pensando que era ruso, para descubrir ahora que he sido ucraniano todo este tiempo. Nunca es tarde para cambiar”, escribió el actor David Duchovny en su cuenta de Twitter, en el 2014.

El intérprete, famoso por su papel como el agente Mulder, en la serie The X-Files, se dio cuenta un poco tarde de sus verdaderas raíces familiares, pero eso no le ha impedido sentirse muy orgulloso de ser ucraniano.

Los abuelos paternos de David fueron inmigrantes ucranianos de la ciudad de Berdychiv, quienes llegaron a Estados Unidos para afianzar una nueva vida.