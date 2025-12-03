Fanático subió a cantar con Limp Bizkit en concierto de Costa Rica y se lució, ¡vea el momento en video!

En redes sociales, el momento del concierto de Limp Bizkit se volvió viral y los seguidores de la banda no tardaron en reaccionar.

La banda estadounidense Limp Bizkit se presentó el martes 2 de diciembre en Parque Viva, en un explosivo concierto marcado por sus mayores éxitos. Uno de esos temas decidió compartirlo con un fanático, quien, como todo un profesional, dominó el escenario y animó al público mientras cantaba a dueto con el vocalista Fred Durst.

“¿Whats your name? (¿Cómo te llamas?)”, le preguntó el vocalista al hombre, a lo que el fanático, emocionado, respondió gritando: “Nelson”.

Luego empezaron a entonar el éxito Full Nelson con una energía que llenó el Anfiteatro Coca Cola de saltos y gran euforia. La voz de Nelson sorprendió a los presentes, pues interpretó la pieza con solvencia.

“Una bulla Costa Rica, pura vida”, exclamó el fanático.

En redes sociales, el momento se viralizó rápidamente y los seguidores de la banda no tardaron en reaccionar. “El mae representó a Costa Rica mejor que la Sele”. “Nelson entendió la puta vibra, y nos dio el mejor show que podía, estaba tan emocionado por el mae, que ni siquiera grabé esta parte”, escribieron algunos fanáticos.

Sin embargo, aunque muchas personas se sintieron orgullosas de que el hombre representara a Costa Rica, en realidad Nelson García es salvadoreño. De hecho, es vocalista y guitarrista de dos bandas de Nü-Metal de ese país.

En sus redes sociales, García compartió algunos videos de su presentación junto a uno de sus grupos favoritos, demostrando que, a veces, los sueños sí se hacen realidad y es posible llegar a compartir escenario con los ídolos musicales.

