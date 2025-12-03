Viva

Fanático subió a cantar con Limp Bizkit en concierto de Costa Rica y se lució, ¡vea el momento en video!

El admirador de la banda estadounidense sorprendió a los presentes al interpretar la pieza con gran solvencia

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Limp Bizkit en Costa Rica
En redes sociales, el momento del concierto de Limp Bizkit se volvió viral y los seguidores de la banda no tardaron en reaccionar. (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Limp BizkitConcierto en Costa Rica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.