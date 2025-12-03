Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, protagonizó inesperado momento durante Festival Loserville

El Festival Loserville se realiza en Parque Viva, con la presencia estelar de Limp Bizkit y su alineación titular.

Limp Bizkit en Costa Rica generó euforia antes de su show principal en el Festival Loserville, pues su vocalista, Fred Durst, sorprendió a los asistentes al salir a cantar con la banda Ecca Vandal. Este crossover inesperado provocó gritos y aplausos, calentando el ambiente en Parque Viva.

Al ser un festival con seis bandas presentándose en el escenario, es normal que ocurran estos curiosos momentos.

La canción elegida para que apareciera Durts fue la penúltima de la banda y la letra escogida para este momento fue Cruising to self soothe. El artista, de 55 años, sorprendió a todos y provocó una ola de gritos, aplausos e hizo que todos sacaran su celular para el memorable momento.

Durst salió con lentes, un sombrero y camisa blanca para hacer explotar al público tico de emoción.

Está programado que la banda Limp Bizkit, en pleno, salga a las 8:10 p. m. para su presentación en Parque Viva.