Viva

Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, protagonizó inesperado momento durante Festival Loserville

La banda se presentará por primera vez en Costa Rica esta noche, en Parque Viva

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Festival Loserville
El Festival Loserville se realiza en Parque Viva, con la presencia estelar de Limp Bizkit y su alineación titular. (Cortesía One)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fred DurstLimp BiskitLoserville
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.