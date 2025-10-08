Famoso presentador y reconocida actriz de México se ‘derriten’ por Costa Rica: ‘La amo con todo mi corazón’

Yordi Rosado y Martha Higareda alabaron a Costa Rica en un reciente episodio de su pódcast.

Un famoso presentador de televisión y una reconocida actriz mexicana alabaron recientemente a Costa Rica.

Se trata de Yordi Rosado y Martha Higareda, quienes, en un episodio de su pódcast De todo un mucho, expresaron su admiración por el país centroamericano.

De acuerdo con Higareda, conoció Costa Rica por motivos de trabajo y, en ese mismo viaje, le ofrecieron días libres en un hotel de San Carlos, Alajuela, cerca del volcán Arenal.

“Tienen unos hot springs, o sea aguas termales, padrísimas, que tienen varios complejos alrededor. Nosotros fuimos a uno que tenía diferentes albercas de aguas termales”, relató Higareda.

Rosado agregó que el agua es “clarísima” porque se calienta con la lava del volcán, no con azufre. “Es una poza preciosa, caliente como un jacuzzi natural, con un agua cristalina, calientita, que no huele a nada”, dijo.

“Amo, amo, amo Costa Rica con todo mi corazón”, agregó Rosado.

Yordi Rosado y Martha Higadera alaban Costa Rica

Esta no es la primera vez que un mexicano queda sorprendido al conocer Costa Rica. Recientemente, el humorista Facundo Gómez elogió al país en La casa de los famosos.

Sus palabras estuvieron dirigidas a la biodiversidad y la riqueza natural, llegando incluso a calificarlo como el “Disneylandia de la naturaleza”.

“No sabes qué país tan chingón”, dijo Facundo a sus compañeros. Después, les explicó cómo funcionan los proyectos de reforestación y restauración ecológica en Costa Rica.