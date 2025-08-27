Esposa de Omar Chaparro relata cómo descubrió que el actor le fue infiel con una fanática: ‘Se me cayó el mundo’

Lucy Ruiz, esposa del actor y comediante mexicano Omar Chaparro, rompió el silencio. “Su relación era la más estable de la farándula”, solía escuchar durante años.

Sin embargo, la realidad estuvo lejos de lo que muchos imaginaban. Su matrimonio enfrentó uno de los momentos más críticos: una infidelidad por parte del actor.

En una reciente entrevista con la periodista Adriana Gallardo, Ruiz se sinceró y relató cómo descubrió el engaño de su pareja, además de compartir el proceso emocional que atravesó hasta llegar al perdón.

Todo sucedió durante una Semana Santa, mientras ella se encontraba en una casa de campo con sus tres hijos. En esos días, Chaparro estaba “en un viaje con amigos en moto”.

En ese momento, Ruiz recibió un mensaje inesperado de una allegada: “Me escribe una conocida y me dice: ‘Me está presumiendo una amiga que está muy emocionada de que va a salir con Omar’”.

Al leerlo, confesó que “se le cayó el mundo”.

Decidida, regresó a la ciudad y enfrentó a su esposo, con quien lleva 24 años de casados. “Me acuerdo que despierto, me alisto para ir al ejercicio. Le dije: ‘Oye, voy a correr. Cuando regrese voy a hablar’”.

Cuando volvió, lo confrontó y él admitió la verdad: “Sí, fue una fan, ya sabes”. Ruiz reconoció que la noticia no fue fácil de asimilar, pues atravesó un largo periodo de rencor y dolor.

Mientras tanto, Chaparro insistía en que “se trataba de un error” y le rogaba que lo perdonara. Finalmente, la creadora de contenido tomó una decisión: “Ya basta, ¿cuánto tiempo más voy a seguir así?”, se cuestionó en aquel momento, y optó por darle otra oportunidad a su matrimonio.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos internautas respaldaron la decisión de Ruiz, mientras que otros criticaron que continuara su relación con el actor.