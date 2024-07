Omar Chaparro promete enseñar a los ticos cómo ser felices: ‘Lo importante es afrontar tus miedos’

Feliz y en plenitud, así es como se siente el comediante mexicano Omar Chaparro en este momento de su vida. Él sabe que la senda para llegar hasta allí no ha sido fácil y que cada piedra en su camino ha sido puro aprendizaje.

Hoy no solo es humorista, actor y cantante, sino que también considera que es conferencista, uno que por las situaciones de vida que ha experimentado puede aconsejar a la gente sobre cómo ser feliz.

En entrevista con La Nación, Chaparro fue enfático en que no tiene una varita mágica, pero sí una serie de herramientas que pueden ayudar a la gente a cambiar su vida, las cuales presentará en Costa Rica el próximo 21 de julio, a las 7 p. m., en el CIC Ande, ubicado en San Antonio de Belén, Heredia.

Omar Chaparro es un conocido actor, cantante y comediante mexicano. Además es un conferencista, que presentará en Costa Rica el conversatorio 'RetOmar, el camino a la felicidad' (Cortesía)

“Esta conferencia que voy a presentar en Costa Rica no es otra cosa más que un cúmulo de experiencias que me ha dejado la vida. La escribí de una manera muy digerible, muy divertida, que la gente pudiera entenderla y asimilarla, con herramientas que yo he utilizado para vivir en plenitud”, comentó.

“Traté por muchos años en entender la fórmula de cómo puedo ser realmente feliz y tenerlo todo en la vida, y aunque no soy brujo, creo que tengo la fórmula”, agregó.

Se trata de RetOmar, el camino a la felicidad, una conferencia que busca que las personas dejen atrás sus creencias y que confirmen que son capaces de lograr lo que se propongan, sin importar lo que diga la sociedad, la gente, los amigos, la familia.

Según explica Chaparro, cada persona es “creadora, directora y productora de su propia vida” y cada quien puede cambiarla como quiera, eso sí, se requiere de mucha disciplina.

El actor relata que el próximo mes de noviembre cumplirá 50 años, en los cuales ha triunfado y fracasado. Además, el comediante ha experimentado el dolor, se ha caído, se ha levantado y lo han demandado.

“Yo he fracasado muchas veces, he estado en un lugar oscuro de mi vida y he salido, por eso digo: ‘Oye, si yo pude salir, tú también puedes’. Y es que cuando uno puede experimentar la paz, la tranquilidad, la prosperidad y el gozo después de haber pasado por un lugar muy oscuro, de haber querido renunciar de la vida, pues lógicamente uno lo que quiere es compartirlo”, asevera.

LEA MÁS: Omar Chaparro presentará conferencia ‘Te invito a ser feliz’ en Costa Rica

No obstante, adelanta que su relato no va a ser “demasiado serio”, pues al final de cuentas él es “Omar Chaparro y obviamente la gente se va a reír”, pues además improvisa mucho, trata de conectar con el público y los sorprenderá con su música.

Chaparro asegura que ya tiene muchos años dando conferencias y que para él esto se ha convertido en una terapia, por eso le alegra que lo llamen de países como Costa Rica para presentar su historia. Él define su visita al país como una “gran oportunidad”.

“Hace 15 años yo solamente estaba en televisión y era comediante. Ahora yo hablo precisamente de que los límites están dentro de nuestra mente y como dice Barbie: ‘Tú puedes ser quien quieras ser’. Yo quería ser actor de cine, pero el prejuicio de la gente es que no, que soy comediante, y es muy padre salirse de la caja en la que lo ponen a uno las personas y poder romperla y decir: ‘Ves, sí puedes’”, añade.

Omar Chaparro ha protagonizado varias producciones, como la película de Netflix 'Como caído del cielo'. (Miguel Ramos/Netflix para La Nación)

Eso sí, Omar comenta en que en ocasiones la felicidad se ‘romantiza’. “La verdad es que la felicidad no es estar feliz siempre, de hecho, para ser feliz, tienes que no haberlo estado. Tienes que probar la espina antes de tener la rosa”.

Y agrega: “Una vez que transitas todos estos estados, cuando te enfrentas a tus miedos y cuando te duele tanto la vida, es cuando tomas la decisión de cambiarla. A veces no sabemos cómo, pero lo más importante es querer cambiar, afrontar tus miedos y tus monstruos, porque todos tenemos traumas que superar, heridas que sanar y cosas que estamos cargando en la mochila que no hemos perdonado, que nos siguen doliendo y no sabemos cómo desprendernos de eso”.

Para el comediante es importante que la gente pueda entender que “el mundo es maravilloso”, aunque a veces parezca que es “malévolo, triste u oscuro”. Para él hay que enfocarse para poder cambiar y “retomar el control de nuestra existencia”.

Para ver y escuchar a Omar Chaparro en conferencia, los precios de los boletos y sus localidades son las siguientes: Retomar (¢49.000), Primer piso central (¢42.000), Primer piso lateral (¢38.000), segundo piso central (¢32.000) y segundo piso lateral (¢25.500). Cabe resaltar que a estos montos se les debe sumar los cargos por servicios.