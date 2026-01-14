Famoso músico fue hallado sin vida en la cocina de su casa: el caso está en investigación

El músico tenía 50 años y destacó en su carrera con nominaciones a los premios Grammy. Falleció en la cocina de su casa.

Medios internacionales como People y El Mundo confirmaron la muerte de un famoso músico estadounidense, quien fue hallado sin vida en la cocina de su casa en Massachusetts.

Se trata de John Forté, nominado a varios premios Grammy y reconocido por su trabajo con Fugees y Refugee Camp All-Star, informó El Mundo.

Según People, Forté, de 50 años, fue hallado sin vida por un vecino suyo y hasta el momento de esta publicación se desconoce la causa de su muerte. El vecino encontró al hombre y llamó a la policía; cuando las autoridades llegaron, John no respondía ni respiraba, agregó la revista estadounidense.

Los reportes policiales no mencionaron sospechas de algún delito y el caso está en investigación. People recordó que el artista había sido hospitalizado hace un año por un debilitamiento de su salud que le provocó convulsiones.

Forté alcanzó notoriedad en los años 90 por su colaboración en el disco The Score, de los Fugees. Fue multiinstrumentista y rapero; entre sus trabajos como solista publicó producciones como Poly Sci e I John. People agregó que el músico fue arrestado en el 2001 por posesión de drogas y fue condenado a 14 años de prisión.