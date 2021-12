En memoria: recuerde a las estrellas de la música que partieron en el 2021

Phil Spector, productor estadounidense (26 de diciembre de 1939 - 16 de enero de 2021)

Phil Spector. (NICK UT)

John Lennon lo llamó “el mayor productor de discos de todos los tiempos”. Pero, pese a su genialidad en la producción musical, la vida Phil Spector terminó tras las rejas el 16 de enero de 2021, a los 81 años.

Quien fuera considerado uno de los grandes productores de los años 60, terminó en la cárcel cumpliendo una condena de 19 años por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, quien fue hallada muerta en la casa de Spector, en el 2003. Años después, el estadounidense fue declarado culpable por dicha muerte.

En el ámbito artístico, Spector introdujo métodos innovadores a la producción musical, uno de ellos fue conocido como “la muralla del sonido” que suponía grabar múltiples pistas y luego juntarlas para lograr un sonido compacto. En su vida trabajó con grandes artistas como The Beatles, Tina Turner, John Lennon y los Righteous Brothers, entre otros. Se dijo que Spector murió por complicaciones derivadas de la covid-19.

Johnny Pacheco, músico dominicano (25 de marzo de 1935 - 15 de febrero de 2021)

Johnny Pacheco. Foto: AFP

Una pulmonía se llevó de este mundo a uno de los padres de la salsa, el dominicano Johnny Pacheco, quien en la década de los años 60 fue uno de los responsables de darle a los latinos una de las agrupaciones más icónicas del género: la Fania All Stars.

Pacheco nació en Santiago de los Caballeros (norte de República Dominicana), pero siendo un niño migró a Nueva York con su familia. En La Gran Manzana comenzó su historia de amor con la música, ya que estudió en el prestigioso conservatorio de artes Juilliard.

Su carrera musical inició en los años 50, cuando saltó a la fama con la orquesta Pacheco y su Charanga. Tiempo después, este músico, compositor y productor fundó el sello Fania Records, el mismo que dio origen a la orquesta de la Fania, por la que pasaron íconos de la salsa como Celia Cruz, Héctor Lavoe o Willie Colón.

Sax, músico mexicano (30 de octubre de 1968 - 14 de marzo de 2021)

Sax (Eulalio Cervantes). (El Universal)

Su nombre de pila fue Eulalio Cervantes Galarza, pero pocos lo conocían así. En el rock latinoamericano, durante más de tres décadas, este talento fue identificado como Sax. Gracias a su trabajo en la banda Maldita Vecindad, de la que en 1985 fue cofundador junto a Roco Pachukote (cantante) y Pato (guitarra), este mexicano se convirtió en un referente mundial.

Su saxofón lo identificó durante los 36 años que estuvo en La Maldita, pero se silenció en el 2021 debido a la covid-19. Sax murió a los 52 años.

El saxofonista -quien también ejecutaba con calidad el clarinete- tuvo participación con otras bandas y, antes de fallecer, había anunciado el estreno de una canción en solitario: Otros nosotros. El tema salió al aire, pero la promoción del sencillo no se llevó a cabo porque el estado de salud del músico se había complicado.

DMX, rapero estadounidense (18 de diciembre de 1970 - 9 de abril de 2021)

Rapero DMX. (Instagram)

El apogeo de la carrera de DMX, popular rapero estadounidense, fue principalmente a finales de la década de los años 90 e inicios de los 2000, ya que con éxitos como X Gon’ Give It To Ya y Party Up conquistó la escena urbana internacional. Sin embargo, la vida del artista estuvo cargada de altos y bajos, no solo en la parte profesional, sino también en la personal.

DMX fue una de las figuras más oscuras del hip-hop y aprovechó sus ocho álbumes de estudio para exponer en las letras de sus canciones sus demonios internos. A lo largo de su carrera el músico, de nombre Earl Simmons, tuvo frecuentes encuentros con la ley.

Las polémicas estuvieron presentes hasta el último día de su vida, sobrepasando incluso el éxito musical que había logrado con éxitos como Get At Me Dog, el sencillo que lo puso en el radar del mundo. La muerte de DMX sucedió días después de que sufriera un ataque cardiaco, tras una sobredosis de drogas. Luego de estar hospitalizado con soporte vital, los órganos del cantante empezaron a fallar y murió a los 50 años.

Jim Steinman, músico estadounidense (1.° de noviembre de 1947 - 19 de abril de 2021)

Jim Steinman. Foto: Archivo. (Wikicommons)

Jim Steinman, creador de éxitos como I’d Do Anything For Love, Total Eclipse of the Heart y Making Love Out of Nothing at All, falleció en su casa de Connecticut, a los 73 años.

Reconocido como un prolífico productor y compositor de canciones para grandes artistas como Meat Loaf, Air Supply, Bonnie Tyler, Deff Leppard, Celine Dion, Cher y Barbra Streinsand, murió por causa de una insuficiencia renal.

Sus inicios en la música se remontan a 1969, cuando se graduó de la Universidad de Amherst. A partir de ahí comenzó a trabajar en teatro musical, así como en la producción y composición de canciones para géneros como el rock, el dance, pop y hasta música para películas. Su obra se vio recompensada con dos premios Grammy.

En el 2004 sufrió un infarto, tras el cual perdió su habilidad para hablar.

Ray Reyes, cantante puertorriqueño (13 de marzo de 1970 - 30 de abril de 2021)

Ray Reyes, exintegrante de Menudo.

El grupo Menudo convirtió a sus integrantes en estrellas a nivel latinoamericano y, Rey Reyes, era una de ellas. El cantante puertorriqueño falleció a los 51 años, debido a un infarto.

Reyes ingresó a Menudo cuando tenía 13 años (1983) y vivió una de las épocas de mayor popularidad de la banda junto a Ricky Martin, Robi Rosa y Johnny Lozada, entre otros.

Tras su salida de Menudo, el cantante se mantuvo ligado a los proyectos posteriores que formaron los ex integrantes del grupo. Reyes cantó en Proyecto M, El Reencuentro y en el Súbete a mi Moto Tour. También trabajó como corista para otros artistas y grabó comerciales.

Joey Jordison, músico estadounidense (26 de abril de 1975 - 26 de julio de 2021)

Joey Jordison. Foto: Instagram

El exbaterista y fundador de la banda de nu-metal Slipknot, falleció a los 46 años. Partió de este mundo mientras dormía, en su casa de Iowa. Se sabe que el artista padecía de Mielitis transversa, una inflamación en la espina dorsal.

Jordinson participó en la grabación de cuatro de los álbumes de la agrupación y fue autor de algunos de los éxitos de la banda como Wait and Bleed, Spit it Out y Duality.

El músico, además, tocó con otros instrumentos y con otras agrupaciones; por ejemplo, ejecutó la guitarra con la banda Murderdolls, así como la batería en Scar the Martyr y Sinsaenum, agrupación que formó después de su salida de Slipknot. También fungió como músico de estudio para Metallica, Korn, Rob Zombie y Ministry, entre otras.

Supuestamente, por motivos personales, el baterista salió de Slipknot en el 2013, aunque también hubo versiones de que había sido despedido.

Dusty Hill, músico estadounidense (19 de mayo de 1949 - 28 de julio de 2021)

Dusty Hill (izquierda), junto a Billy Gibbons (centro) y Frank Beard (derecha), de ZZ Top. (CHRIS DELMAS/AFP)

El bajista de ZZ Top murió a los 72 años, mientras dormía. Con el fallecimiento de Dusty Hill se rompió una de las relaciones más duraderas de la música internacional, ya que el trío estuvo junto desde su formación, en 1969.

La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en el 2014. Con la publicación de discos como Tres Hombres (1973), durante sus primeros años ZZ Top se enfocó en el blues y el rock. Sin embargo, fue en los años 80 cuando su propuesta mutó a sonidos más modernos y electrónicos, gracias a producciones como Eliminator (1983).

Semanas antes de su fallecimiento, Hill había sufrido un problema de salud, específicamente en su cadera. Por dicha situación se había separado de una gira que realizaba la agrupación; sin embargo, todos esperaban que volviera pronto a los escenarios.

Johnny Ventura, cantante dominicano (8 de marzo de 1940 - 28 de julio de 2021)

Johnny Ventura. Foto: Archivo.

El sabor del merengue corría por sus venas, se notaba. La alegría que contagiaba el cantante dominicano Johnny Ventura y su música no se volverá a sentir nunca más, pero su huella en la música bailable será imborrable.

Cuando la muerte lo halló, el ícono merenguero tenía 81 años y una trayectoria que puso a bailar a muchas generaciones. Johnny falleció de un infarto, pero tres horas antes de su muerte estuvo bailando muy feliz junto a una de sus fans. Él fue genio y figura hasta la sepultura.

Patacón pisao, Capullo y Sorullo, y ¿Pitaste? son solo tres ejemplos del sabor que Johnny heredó a las nuevas generaciones de músicos tropicales. Su sello está impreso en estas y todas sus interpretaciones, porque el sabor no se hurta, se trae.

Con su orquesta El Combo Show alcanzó su punto más alto de popularidad, pero el dominicano, quien también fue músico y compositor, compartió su talento en otras agrupaciones. Ventura visitó en varias ocasiones Costa Rica, poniendo a los ticos a bailar a más no poder.

Robby Steinhardt, cantante y violinista estadounidense ( 25 de mayo de 1950 - 17 de julio de 2021)

Robby Steinhardt. Foto: Archivo

¿Violinista y cantante? Sí, él fue Robby Steinhardt, de la icónica Kansas. Su talento es el que sobresale en temas como Dust in the Wind, Point of no Return o Carry On Wayward Son.

Una pancreatitis aguda fue la causante de su muerte, a los 71 años. Figuró en las filas de Kansas en dos periodos, el primero de ellos entre 1973 y 1982 (luego fundó Steinhardt-Moon) y el segundo entre 1997 y 2006.

Tras su retiro de Kansas, Robby se mantuvo activo en la música. Incluso, antes de su muerte, estaba trabajando en publicar un proyecto en solitario.

Steinhardt llegó al mundo el 25 de mayo de 1950, en Chicago, y fue adoptado por sus padres Ilsa y Milton Steinhardt, cuando apenas tenía cuatro días de nacido. Su padre era profesor de música, así que desde niño Robby estuvo rodeado de arte.

Lee Scratch Perry, productor jamaiquino (20 de marzo de 1936 - 29 de agosto de 2021)

Lee ‘Scratch’ Perry. Foto: Instagram (Instagram)

El pionero y visionario del reggae, que murió a los 85 años, fue definido como “un chamán” por el guitarrista Keith Richards, de los Rolling Stones.

Lee Scratch Perry nació en una zona rural de Jamaica y aprendió el oficio de la música en los años 50, cuando por necesidad empezó a trabajar como vendedor de discos para la compañía Downbeat Sound System. Sin embargo, su talento innato, fue sobresaliendo poco a poco en esta empresa y otras más en las que trabajó.

Fue considerado como un mago de los estudios de grabación porque le dio un nuevo sonido a la música jamaiquina, así como al rock y el hip-hop. Su trabajo estableció el sonido del roots reggae, que Bob Marley hizo famoso.

En su propio estudio musical -que construyó en el patio de su casa- experimentó con cuanto sonido pudiera para mejorar las grabaciones que allí realizaba. Esa creatividad le valió que artistas como Paul McCartney, Beastie Boys y The Clash lo reclutaran para contar con su magia en el estudio de grabación.

Manuel Chamorro Roversi, cantante costarricense (19 de setiembre de 1935 - 23 de setiembre de 2021)

Manuel Chamorro Roversi.

La inconfundible voz del cantante costarricense Manuel Chamorro Roversi será recordada por su interpretación de Luna liberiana, además por representar a Costa Rica en dos oportunidades en el Festival de la Canción OTI.

Chamorro, trovador de la pampa guanacasteca, murió a los 86 años.

Fue en 1959 cuando tuvo la oportunidad de grabar el icónico bolero, compuesto por Jesús Bonilla, el cual se ha ganado un lugar de privilegio como una de las piezas más importantes e icónicas de la música costarricense.

Chamorro no era cantante por casualidad, en su casa siempre hubo música gracias a que su madre era la soprano Aida Roversi. Desde pequeño, el artista tomó clases de guitarra y estudió música en México donde también cursó la carrera de medicina.

Otros boleros que grabó el artista nacional fueron He guardado, Sin palabras, En mi hastío, No se lo digas y Mi error.