Famoso exdeportista muere durante viaje familiar: ‘Estamos devastados y en shock’

El exjugador de la NFL falleció el domingo 15 de febrero, según indicó su familia.

La exestrella de la NFL, Tre’ Johnson, liniero ofensivo All-Pro, falleció repentinamente el domingo mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia, confirmó su esposa, dejando a todos en shock.

Johnson tenía 54 años. Su esposa, Irene Johnson, anunció la noticia en su página de Facebook, indicando que su esposo murió ese mismo día durante un breve viaje familiar. La causa de muerte no fue revelada.

“Sus cuatro hijos, Chloe, EJ, EZ y Eden, su familia extendida, amigos y yo estamos devastados y en shock. Si conoces a Tre’, sabes qué padre tan devoto y amoroso era con sus hijos. Lo extrañaremos mucho”, escribió Irene.

Johnson destacó como una estrella de la línea ofensiva de los Commanders de Washington, después de ser seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL de 1994.

Tre’ Johnson falleció en un viaje familiar, según confirmaron sus allegados en redes sociales. (Tomada de redes sociales)

En 1999, fue elegido para el Pro Bowl y el Segundo Equipo All-Pro, consolidando su reputación como uno de los jugadores más sólidos de su generación.

Los Commanders de Washington emitieron un comunicado expresando que estaban “desconsolados” por su muerte.

Tras culminar sus ocho temporadas en la NFL, Irene contó que Tre se convirtió en profesor de historia en la Escuela Landon, en Bethesda, Maryland. Sin embargo, problemas de salud recientes lo habían obligado a tomar un permiso para ausentarse a sus labores.

Uno de sus exalumnos escribió en redes sociales: “Fue uno de los mejores profesores que he tenido y un jugador de fútbol excepcional. Descanse en paz, Sr. Johnson. Su forma de enseñar historia y vida siempre me acompañará”.