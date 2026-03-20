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Famoso comediante vivió ‘aterradora’ experiencia usando Ozempic para bajar de peso

El artista inició con el tratamiento cuando pesaba 200 kilos; sin embargo, contó que sufrió efectos secundarios que lo asustaron

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Por Jessica Rojas Ch.
Gabriel Iglesias comediante Ozempic
El comediante estadounidense Gabriel Iglesias, de 49 años, utilizó Ozempic para bajar de peso, pero solo se lo aplicó durante cinco meses. (Instagram)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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