Famoso comediante vivió ‘aterradora’ experiencia usando Ozempic para bajar de peso

El comediante estadounidense Gabriel Iglesias, de 49 años, utilizó Ozempic para bajar de peso, pero solo se lo aplicó durante cinco meses.

El comediante estadounidense Gabriel Fluffy Iglesias detalló la “aterradora” experiencia que vivió al utilizar el medicamento Ozempic para bajar de peso.

El artista, de 49 años, narró la situación en el pódcast Club Shay Shay, de Shannon Sharpe. El también actor habló abiertamente sobre lo que pasó al utilizar el fármaco, que es recetado para personas con diabetes tipo 2.

De acuerdo con la revista People, Iglesias explicó que utilizó Ozempic durante cinco meses.

“Funciona. Es ‘aterrador’ lo bien que funciona, porque reduce tu apetito a un punto en el que te preguntas: ‘¿Realmente necesito comida?’. En serio”, comentó.

Sin embargo, pese a que las inyecciones le ayudaron a perder peso, hubo algo que no le agradó: también empezó a perder masa muscular, incluso en una cantidad mayor que la grasa. Esto fue lo que motivó al artista a dejar de usar las inyecciones. “Me sentí mal, no fue una experiencia agradable”, aseveró.

Otro detalle importante que resaltó es que, en cuanto dejó de usar Ozempic, recuperó 10 kilos de peso de manera casi inmediata.

“Es ‘aterrador’ lo rápido que recuperas el peso”, dijo el comediante, quien al iniciar con el tratamiento pesaba cerca de 200 kilos.

Iglesias aprovechó para recomendarles a sus seguidores el uso responsable del Ozempic: “No es para todos, y definitivamente no es algo que debas usar sin supervisión”, expresó.