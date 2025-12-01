El País

¿Cómo deben usarse Ozempic y medicamentos similares para tratar la obesidad? Esto dice la OMS

Organización publicó la primera guía del uso de estos tratamientos, originalmente creados para la diabetes, para bajar de peso

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Ozempic
El Ozempic es un tipo de medicamento llamado agonista de la GLP-1. Originalmente, se usó para tratar la diabetes, pero en los últimos años se ha usado también para bajar de peso. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OzempicObesidadOMSGLP-1
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.