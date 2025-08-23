Famoso actor mexicano no puede creer lo que le sucedió por compartir con Christian Nodal, Ángela y Pepe Aguilar

El actor mexicano Jaime Camil compartió con la familia Aguilar y Christian Nodal. En la foto posa con Pepe Aguilar y su hijo Leonardo.

Ángela Aguilar, su padre Pepe Aguilar y su esposo Christian Nodal se han convertido, en los últimos tiempos, en algo así como la Santa Trinidad de las polémicas. Y, el saltar de controversia en controversia, no solo repercute en ellos, sino también en quienes los rodean.

Así lo atestiguó Jaime Camil, famoso actor mexicano, tras publicar en sus redes sociales un video, en que se le ve compartiendo con los tres artistas en el Hollywood Bowl; escenario en el que se presentaron hace una semana.

Además, Camil compartió en sus redes una foto con Pepe Aguilar y con su hijo Leonardo, a quienes les dedicó unas palabras ante el éxito de su concierto. Ángela Aguilar también estuvo incluida en el mensaje del mexicano.

“El talento y carisma de esta familia son ilimitados e indiscutibles, al igual que el legado de nuestra cultura que han compartido con el mundo. Y qué decir de Ángela Aguilar. Pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente”, se lee.

Trend de TikTok para bloquear a Christian Nodal y Ángela Aguilar

En una charla con Ricardo Casares, en el programa Venga la alegría, Jaime Camil se dijo muy sorprendido por el odio que recibió por felicitar a los Aguilar, y conocer a Christian Nodal.

“Qué bárbaro, qué cosa, qué está pasando, qué locura”, dijo.

Camil aseguró que no estaba enterado de la polémica que rodea a Ángela desde hace un año, cuando destapó su romance con Nodal a pocos días de que el cantante hiciera pública su separación con la argentina Cazzu, con quien recién había tenido una hija.

“No te puedo explicar el hate (odio) ... Yo no estoy enterado, me tengo que enterar, ¡el hate empezó a un nivel!”, expresó.

Jaime Camil interpretó a Vicente Fernández en su serie biográfica. (Archivo)

El artista afirmó que, sin afán de quererse hacer el “interesante”, porque vive en Estados Unidos, allá no llegan los programas de escándalos y de chismes, por lo que supuestamente él no sabía lo que estaba pasando con los Aguilar.

Ahora ya sabe que se trata de un escándalo fuerte, sin embargo, remarcó que los aplausos que recibieron en el Hollywood Bowl fueron impresionantes.

“17 mil personas, todas aplaudiendo; si el escándalo está como dicen, yo veo mucho apoyo, oí muchos aplausos y ovaciones”, resaltó.

Jaime Camil es un actor mexicano de 52 años. Saltó a la fama a inicios de este siglo, gracias a su participación en varias telenovelas, de las que es recordado especialmente por su papel en La fea más bella (adaptación azteca de Yo soy Betty, la fea).

Posteriormente, dio el paso al mundo del espectáculo estadounidense, donde ha tenido participaciones notorias en producciones como Jane the Virgin y Broke.