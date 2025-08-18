Bloquear a Christian Nodal y a Ángela Aguilar de Spotify: el nuevo ‘trend’ que toma fuerza en redes sociales

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio de 2024.

Tras la polémica entrevista que el cantante mexicano Christian Nodal concedió a la periodista Adela Micha, las reacciones de los internautas no tardaron en llegar.

La conversación, publicada el 13 de agosto en el canal de YouTube La Saga, mostró a un Nodal sincero al hablar sobre el rechazo que ha recibido tras su fugaz noviazgo y posterior matrimonio con la también cantante Ángela Aguilar.

El anuncio oficial de su relación ocurrió apenas días después de confirmarse la separación entre el intérprete de regional mexicano y la artista argentina Julieta Cazzuchelli, con quien comparte una hija de casi dos años.

“A mí me tienen bloqueado de Spotify un montón de gente. Aun así sigo top global, ¿verdad?”, comentó el cantante.

A raíz de esa declaración, surgió en TikTok una tendencia: buscar a Nodal en Spotify y bloquearlo. Al realizar esta acción, el algoritmo de la plataforma deja de mostrar al usuario cualquier canción del intérprete.

El fenómeno digital no se limitó a él, pues usuarios también comenzaron a bloquear a Ángela Aguilar y a sus familiares, como su padre, Pepe Aguilar, y su hermano Leonardo Aguilar.

Numerosos videos reflejan que la dinámica se convirtió, para muchos, en una forma de apoyar a Cazzu frente a lo que consideran el doloroso episodio que atravesó debido al cantante.

Trend de TikTok para bloquear a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Durante la misma entrevista, Nodal relató que se separó de Cazzu el 8 de mayo de 2024. Apenas seis días después, el 14 de mayo, se habría reencontrado con Ángela Aguilar y, ese mismo mes, ambos realizaron una boda espiritual en Roma, Italia.

La boda legal fue en una hacienda de Morelos, en México, el 24 de julio de ese mismo año.

Estas declaraciones generaron aún más críticas, ya que las fechas mencionadas no coinciden con versiones anteriores sobre su ruptura que habían sido difundidas por la expareja del cantante.

Christian Nodal y Cazzu comparten una hija de casi dos años.

Vea la entrevista completa aquí:

