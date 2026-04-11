Famoso actor mexicano muere a los 82 años

El reconocido actor mexicano deja un legado invaluable en el cine y la televisión de su país.

El cine mexicano está de luto tras la muerte del actor Jaime Reyes Oviedo, quien falleció el pasado 2 de abril a los 82 años de edad. La noticia fue confirmada recientemente por la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI), que expresó su pesar a través de un comunicado oficial.

“La Asociación Nacional de Intérpretes lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jaime Reyes Oviedo, ocurrido el pasado 2 de abril. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, informó la ANDI en sus redes sociales.

Desde el anuncio, numerosas figuras del medio artístico y usuarios en redes sociales han recordado con afecto el legado de Reyes Oviedo, destacando su versatilidad y su amplia trayectoria en el cine y la televisión mexicana.

Una carrera sólida en el cine nacional

Nacido en Ciudad de México en 1944, Jaime Reyes Oviedo desarrolló una prolífica carrera como actor de reparto, participando en decenas de producciones que lo convirtieron en un rostro familiar para varias generaciones de espectadores.

Entre las películas más recordadas de su filmografía se encuentran El preso número 9, Las siete cucas, El Caín del Bajío y El diablo en persona. Su presencia constante en producciones de la llamada “época de transición” del cine nacional consolidó su prestigio dentro de la industria audiovisual.

También participó en destacadas producciones como Llegamos, los fregamos y nos fuimos, El Sinaloense y Night of the Kickfighters, donde mostró su versatilidad interpretativa tanto en proyectos nacionales como en algunos de corte internacional.

Más allá de la actuación

Además de su trabajo frente a las cámaras, Reyes Oviedo exploró la escritura, dejando un pequeño pero significativo legado en la producción literaria relacionada con el ámbito artístico. Su influencia y dedicación lo convirtieron en una figura respetada dentro del gremio actoral mexicano.