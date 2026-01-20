Mexicano quedó sorprendido por este privilegio que tenemos en Costa Rica y que otros países no gozan

Tiktoker mexicano quedó sorprendido por este detalle especial de Costa Rica y que distingue a nuestro país del resto de Latinoamérica.

El creador de contenido mexicano, conocido como Pitty el mundo, quedó sorprendido por un hecho que en Costa Rica damos por sentado y que es un verdadero privilegio en la región latinoamericana.

El tiktoker, quien se especializa en contenido de viajes y cultura, se mostró asombrado porque en nuestro país el agua es totalmente potable y hasta se puede consumir directamente del tubo.

Pitty, cuyo nombre real es Peterson Noel, explicó en un video publicado en su cuenta de TikTok que en Costa Rica no hay que preocuparse por comprar botellas o garrafones de agua. “Por ley es obligatorio en este país que el agua sea potable, 100%”, manifestó.

Narró que, desde que llegó al aeropuerto en nuestro país, varios ticos le dijeron que no se preocupara por consumir agua. “Todavía tenía mis dudas; ustedes que son de Latinoamérica me pueden entender. En Haití no te vas a atrever a tomar el agua, ni siquiera en botella, hasta lo cuestionas. Imagínate, en México tenemos todavía la costumbre de comprar garrafones de agua”, explicó.

Pitty aprovechó el momento para mostrarles a sus más de 37.000 seguidores en TikTok y 85.000 en Instagram lo tranquilo que pudo servirse un vaso de agua directo del tubo y tomárselo sin preocupaciones.

La publicación provocó varios comentarios tanto de ticos como de extranjeros. Algunos costarricenses invitaron a Pitty a conocer más detalles especiales de nuestro país, mientras que los foráneos se mostraron sorprendidos por la potabilidad del agua.