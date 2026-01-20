Viva

Mexicano quedó sorprendido por este privilegio que tenemos en Costa Rica y que otros países no gozan

El tiktoker ‘Pitty el mundo’ compartió el detalle con sus miles de seguidores en redes sociales. Sus seguidores reaccionaron de diversas maneras a su singular publicación

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
México Costa Rica
Tiktoker mexicano quedó sorprendido por este detalle especial de Costa Rica y que distingue a nuestro país del resto de Latinoamérica. (Perplexity/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pitty el mundoTiktokerMéxicoCosta Rica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.