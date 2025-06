(Video) Tiktoker costarricense se llevó ‘tremendo susto’ con la policía de Inglaterra

El reconocido tiktoker costarricense Corney, quien ahora es una de las estrellas invitadas de Deportes Repretel en la cobertura mundialista, vivió un trago amargo en Inglaterra con dos policías locales.

En un video publicado en TikTok, el joven tico narró que dos oficiales “le robaron su salveque”.

En el posteo Corney contó que estaba en un aeropuerto en Inglaterra y que decidió grabar contenido para sus redes sociales.

Los policías lo regañaron dos veces y le dieron una gran lección.

Resulta que Corney instaló un trípode para hacer el video, pero dejó a un lado su salveque. Cuando se percató, el bulto ya no estaba en el lugar en que lo había colocado.

De un pronto a otro los dos policías lo abordaron, uno de ellos tenía su salveque. Le llamaron la atención por usar el trípode en el aeropuerto y, además, por dejar desatendidas sus pertenencias.

“Me estaban dando una lección de que no deje el bulto en cualquier lado porque se lo pueden robar. Si me lo roba un policía, me lo va a robar cualquier ‘robador’ profesional”, contó con humor.