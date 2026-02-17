‘¿Por qué son así?’: mexicano quedó impactado y sin explicaciones ante el comportamiento de la gente en Costa Rica

Esquivelio, creador mexicano, estuvo en Costa Rica varios días como parte de un viaje continental en bicicleta.

El creador de contenido mexicano Esquivelio está emprendiendo una increíble travesía continental y, entre todo lo que ha recorrido, el comportamiento de las personas en Costa Rica es una de las cosas que más lo ha impactado.

Sin encontrar explicaciones ante la realidad que descubrió al convivir con ticos, el azteca inició uno de sus más recientes videos con el siguiente mensaje: “Tengo una pregunta para todos los ticos: ¿Por qué son así?”.

Esquivelio, quien está viajando en su bicicleta desde su país natal, México hasta Argentina, dijo que pasó por casi todos los países de Centroamérica y que, aunque la gente de esas naciones fue muy amable con él, no hay comparación con lo que se topó en suelo tico.

“Los ticos fueron especialmente agradables. Están locos. Mucha gente me recibía en sus casas. Me dejaban dormir gratis en su casa y todavía me invitaban a desayunar, a cenar... Un señor hasta me paseó en su caballo”, relató.

@esquivelio Muchas gracias a todos los ticos que me apoyaron en estos dias! Les agradezco un monton! Pura vida para todos ustedes ! Ya estoy en Panama! ♬ sonido original - esquivelio

Además, aseguró que toda la hospitalidad que recibió se trasladó también a las redes sociales, donde decenas de personas le habrían ofrecido su hogar en caso de que él pasara por su comunidad. Esto ocurrió luego de que él anunciara el singular reto que cumplió hace poco, de trasladarse de costa a costa a pie.

“Una persona me dejó utilizar su cabaña totalmente gratis. No lo puedo creer; de verdad les agradezco mucho. Ahí fue donde me di cuenta de por qué los ticos se la pasan diciendo ‘Pura vida’; porque Pura vida, literal”, expresó.

Este lunes 16 de febrero, el mexicano abandonó el país con rumbo a Panamá para continuar su trayecto hacia su destino final en Sudamérica.