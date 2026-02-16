Viva

Reconocido actor y humorista mexicano llegará a Costa Rica con su estilo frontal e irreverente

El comediante Carlos Ballarta regresará al país en abril y se presentará con su gira ‘Naco Loading’ con humor negro, crítica social y sátira sin filtros

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Carlos Ballarta, uno de los referentes del del stand up latinoamericano actuará en San Antonio de Belén con un espectáculo cargado de ironía y cuestionamientos sociales.
Carlos Ballarta, uno de los referentes del del stand up latinoamericano actuará en San Antonio de Belén con un espectáculo cargado de ironía y cuestionamientos sociales. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Ballarta
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.