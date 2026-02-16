Reconocido actor y humorista mexicano llegará a Costa Rica con su estilo frontal e irreverente

Carlos Ballarta, uno de los referentes del del stand up latinoamericano actuará en San Antonio de Belén con un espectáculo cargado de ironía y cuestionamientos sociales.

Con su nueva gira internacional titulada Naco Loading, el comediante y actor mexicano Carlos Ballarta regresará a Costa Rica el jueves 23 de abril del 2026. El espectáculo se realizará en el CIC Ande, en San Antonio de Belén, y marcará su reencuentro con un público costarricense que ya conoce su estilo frontal y su humor sin concesiones.

Ballarta es una de las figuras más influyentes del stand up en español. Su propuesta combina humor negro, crítica social y una fuerte visión sobre temas como la religión, el clasismo, la identidad cultural y las contradicciones de la vida cotidiana en América Latina.

Ballarta utiliza su comedia no para suavizar discursos sino que busca incomodar, cuestionar y provocar reflexión a partir de la risa.

El espectáculo de Naco Loading está diseñado tanto para su público fiel como para nuevas audiencias, las cuales siguen su trabajo en plataformas digitales y escenarios internacionales.

Uno de los elementos más reconocibles de Ballarta es el uso permanente de lentes oscuros sobre el escenario, un detalle surgido por su nerviosismo al enfrentar al público en sus primeros años. Con el tiempo, esa decisión se transformó en parte esencial de su identidad artística.

Las entradas para el show de Ballarta ya están disponibles en publitickets.com. Los precios son ¢28.000 en Segundo Piso, ¢37.000 en Primer Piso y ¢47.000 en localidad VIP.

Ballarta alcanzó mayor visibilidad en 2014 tras su participación en Comedy Central Latinoamérica, plataforma que amplió su alcance regional. Esa exposición lo llevó a presentarse en distintos países de América Latina y posteriormente en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Más adelante grabó especiales para Netflix, entre ellos El amor es de putos, Furia ñera y Falso profeta. En esas producciones consolidó un estilo provocador y sin filtros. También lanzó los especiales Rebelde comodino y Tlatoani, donde profundizó en la sátira política y cultural.

Aunque muchos lo consideran uno de los exponentes más destacados del género, el propio artista adopta una postura irónica frente a su trayectoria. Suele definirse como un creador intuitivo y en tono humorístico se describe como “un bastardo con suerte”, frase que resume su estilo desenfadado y su visión crítica del éxito.

Con su regreso a Costa Rica, Ballarta promete incomodar, hacer reír y dejar preguntas abiertas sobre la realidad latinoamericana.