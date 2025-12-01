Famoso actor de telenovelas se sorprendió con esta comida típica en el Mercado Central: ‘Es exótico’

Juan Palau interpretó a Drama Key en la telenovela 'La reina del flow'. El actor y cantante visitó Costa Rica para participar en la Teletón 2025

Venir a Costa Rica y no probar la comida típica en alguna soda, feria o mercado parece ser un sacrilegio para muchos famosos. Por eso Juan Palau, actor de reconocidas telenovelas como La reina del flow, no dejó pasar la oportunidad y probó varios platillos tradicionales en el Mercado Central de San José.

“Esto es como una arepa, en pocas palabras. Pura vida. 10/10”, expresó el intérprete colombiano mientras saboreaba unas tortillas aliñadas con natilla.

Su segundo antojo fue una empanada de plátano maduro rellena de carne con queso mozzarella. “Esto es exótico, puro producto local”, dijo el actor y cantante, quien pasó inadvertido entre las personas que transitaban por el establecimiento josefino.

Aunque se “quemó” debido a la alta temperatura del bocado y no alcanzó a ofrecer su veredicto sobre la empanada, Palau se mostró complacido de saborear la cocina costarricense en los pasillos del Mercado Central.

El actor visitó Costa Rica para integrarse al elenco de la Teletón 2025, que se realizó entre el 28 y 29 de noviembre. El programa benéfico recaudó ¢504.374.806 y se quedó corto en la meta de dotar al Hospital Nacional de Geriatría con ¢600 millones.