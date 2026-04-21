Famoso actor de Hollywood muere de un infarto a los 57 años

El actor Patrick Muldoon, recordado por "Melrose Place" y "Starship Troopers: Las brigadas del espacio", falleció a los 57 años tras un infarto, dejando una huella imborrable en la televisión y el cine de los años 90.

El actor estadounidense Patrick Muldoon, recordado por sus papeles en series como Melrose Place y en la película Starship Troopers: Las brigadas del espacio, falleció a los 57 años tras sufrir un infarto, según informó el medio especializado Deadline.

Nacido el 27 de setiembre de 1968 en San Pedro, California, Muldoon inició su carrera actoral a principios de la década de 1990, mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California.

Sus primeras apariciones incluyeron episodios de la comedia ¿Quién es el jefe? y, poco después, un papel en Salvados por la campana, donde interpretó a Jeffrey Hunter.

Su primer gran reconocimiento llegó con la telenovela Days of Our Lives, en la que dio vida a Austin Reed en cerca de 500 episodios. Participó en dos etapas distintas: entre 1992 y 1995 y, posteriormente, entre 2011 y 2012.

Más adelante, consolidó su popularidad con su participación en Melrose Place, donde interpretó a Richard Hart durante varias temporadas, convirtiéndose en una figura destacada de la televisión de los años 90.

En cine, uno de sus personajes más recordados fue el de Zander Barcalow en Starship Troopers (1997), cinta de ciencia ficción dirigida por Paul Verhoeven, en la que encarnó a un piloto rival del protagonista.

A lo largo de su trayectoria, también participó en numerosos telefilmes, especialmente entre finales de los años noventa y la década de 2000.

Además de la actuación, Muldoon incursionó en la producción ejecutiva. Formó parte de proyectos como Mi vida en Palos Verdes (2017), El contador de cartas (2021) y Marlowe (2022).

Asimismo, estaba vinculado a producciones recientes como The Dreadful y Kockroach, cuyo rodaje inició en abril del 2026 en Australia.

Paralelamente, desarrolló una faceta musical como cantante y compositor, ampliando su perfil artístico más allá de la actuación.

Su último trabajo como actor, el thriller Dirty Hands, está previsto para estrenarse este año.