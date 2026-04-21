Viva

Famoso actor de Hollywood muere de un infarto a los 57 años

Su último trabajo está previsto para estrenarse este año

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Por Fátima Jiménez
Patrick Muldoon
El actor Patrick Muldoon, recordado por "Melrose Place" y "Starship Troopers: Las brigadas del espacio", falleció a los 57 años tras un infarto, dejando una huella imborrable en la televisión y el cine de los años 90. (Getty Images via AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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