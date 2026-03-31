Muere famoso actor de Hollywood a los 42 años, por rara enfermedad

El actor convirtió su historia vietnamita-estadounidense en material lleno de humor y humanidad.

El actor y comediante Alex Duong murió el 28 de marzo en un hospital de Santa Mónica, California, tras casi un año de lucha contra un rabdomiosarcoma alveolar, una forma poco común y agresiva de cáncer que afecta los tejidos blandos.

Según una actualización publicada en la página de GoFundMe, creada para apoyar sus gastos médicos, Duong, de 42 años, murió a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad que le provocaron un shock séptico.

Amigos y familiares confirmaron que estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Christina, y su hija de cinco años, Everest.

El diagnóstico llegó en 2025 y marcó un giro drástico en su vida. La enfermedad avanzó con rapidez, afectó su visión y lo obligó a someterse a tratamientos intensivos de quimioterapia y radioterapia. “Pudo despedirse rodeado de amor, diciendo adiós con humor y gratitud, como siempre fue él”, escribió su amiga cercana Hilarie Steele en la plataforma de recaudación.

Alex Duong, actor y comediante nacido en California, enfrentó casi un año de batalla contra un agresivo cáncer. (AFP)

Nacido y criado en California, Alex Duong logró abrirse paso en televisión con apariciones en reconocidas series como Dexter, Pretty Little Liars, Mad TV,Everybody Hates Chris y The Young and the Restless. Sin embargo, su papel como Sonny Le en Blue Bloods fue el que terminó de consolidar su nombre ante el público y la crítica.

Además de su trabajo en pantalla, Duong era una figura destacada en el circuito de stand-up comedy de Los Ángeles. Era habitual verlo en clubes como The Comedy Store y Hollywood Improv, donde combinaba humor observacional con su experiencia como vietnamita-estadounidense, explorando temas de identidad, migración y familia.

Tras conocerse la noticia de su muerte, colegas y seguidores utilizaron las redes sociales para expresar su pesar y rendir homenaje a su talento y calidez.

Su nombre queda asociado no solo a los proyectos en los que participó, sino también al sentido del humor y la humanidad con los que enfrentó la adversidad hasta el final.