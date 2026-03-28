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Famoso actor de ‘Volver al Futuro’ y ‘Top Gun’, falleció a los 94 años

El intérprete pidió que, en lugar de flores, sus allegados hicieran donaciones a refugios y sociedades protectoras de animales

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Por Fátima Jiménez
NEW YORK, NEW YORK - JULY 25: James Tolkan attends the "Back To The Future: The Musical" Gala Performance at Winter Garden Theatre on July 25, 2023 in New York City. Dia Dipasupil/Getty Images/AFP (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
James Tolkan se ganó un lugar en la historia del cine gracias a su implacable papel de Sr. Strickland en 'Volver al futuro'. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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