Famoso actor de ‘Volver al Futuro’ y ‘Top Gun’, falleció a los 94 años

James Tolkan se ganó un lugar en la historia del cine gracias a su implacable papel de Sr. Strickland en 'Volver al futuro'.

El actor estadounidense James Tolkan, quien se ganó un lugar permanente en la memoria del cine gracias a su inolvidable papel como el estricto director Gerald Strickland en la trilogía de Volver al futuro, murió el jueves 26 de marzo de 2026, a los 94 años, en Saranac Lake, Nueva York.

La noticia fue confirmada por Michael Klastorin, publicista de las dos últimas entregas de la saga.

Según informó Klastorin, Tolkan falleció pacíficamente, rodeado de personas cercanas. Como última voluntad, el actor pidió que, en lugar de flores, quienes deseen rendirle homenaje realicen donaciones al refugio de animales local o a la Sociedad Protectora de Animales, una causa que apoyó durante años.

Con su mirada firme, su voz cortante y su porte autoritario, James Tolkan logró que millones de espectadores lo asociaran para siempre con figuras de poder: directores de escuela, oficiales militares, capitanes o agentes de la ley.

Antes de hacerse mundialmente famoso por su papel en Volver al futuro, ya había dejado huella en películas como Serpico (1973), junto a Al Pacino, y Prince of the City (1981), dirigida por Sidney Lumet.

James Tolkan dejó huella con su estricto personaje del director Gerald Strickland en 'Volver al futuro'. (Tomada de redes sociales )

En 1986 también apareció en Top Gun, donde interpretó al comandante Stinger, reforzando su reputación como ese tipo de personaje que imponía disciplina y respeto cada vez que entraba en escena.

Esa combinación de autoridad y presencia escénica lo convirtió en uno de los secundarios más reconocibles del cine de los años 70 y 80.

Nacido el 20 de junio de 1931 en Calumet, Míchigan, Tolkan tuvo una juventud marcada por la disciplina y la determinación. Hijo de padres divorciados, pasó buena parte de su adolescencia entre Chicago y Arizona.

Sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea y, tras su regreso, decidió perseguir su verdadera vocación: la actuación.

Se formó en el prestigioso Actors Studio de Nueva York, el mismo espacio del que surgieron leyendas como Marlon Brando y Al Pacino. Durante los años 60 trabajó casi exclusivamente en teatro, hasta que debutó en televisión con la serie Naked City, un paso clave que abrió el camino para su posterior ascenso en Hollywood.

Su gran salto llegó en 1985, cuando Robert Zemeckis lo eligió para dar vida al implacable director que hostigaba a Marty McFly y al rebelde Biff Tannen en Volver al futuro.

Aunque su filmografía supera el centenar de apariciones en cine y televisión, Tolkan será recordado sobre todo por su presencia magnética: esa capacidad de transformar personajes secundarios en figuras inolvidables.