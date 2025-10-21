¿Por qué cada 21 de octubre se celebra el Día de Volver al Futuro?

Michael J. Fox conoció el estrellato gracias a las películas de Volver al Futuro, en las que actúo junto a Christopher Lloyd. Foto: CQ España.

Volver al Futuro se estrenó el 3 de julio de 1985 bajo la dirección de Robert Zemeckis y la producción ejecutiva de Steven Spielberg. Esta película, que mezcla ciencia ficción y comedia adolescente, narra la historia de Marty McFly, un joven que, tras un experimento fallido de su amigo Emmett Doc Brown, termina viajando al pasado, específicamente al año 1955.

A lo largo de los años, esta historia se convirtió en una referencia de la cultura popular, inspirando películas, productos, frases y comunidades enteras dedicadas a mantener vivo su legado.

¿Cuál es el origen del 21 de octubre como fecha conmemorativa?

La celebración se relaciona directamente con la segunda entrega de la saga, estrenada el 22 de noviembre de 1989. En Volver al Futuro II, Marty y el doctor Brown viajan al 21 de octubre de 2015, un futuro que presentaba avances tecnológicos que, en su momento, parecían imposibles: automóviles voladores, patinetas flotantes, pantallas holográficas y zapatillas que se ajustaban automáticamente.

Ese día se volvió icónico entre los seguidores. Por eso, cuando llegó el 21 de octubre de 2015, se celebró por primera vez el Back to the Future Day, conocido en español como el Día de Volver al Futuro.

Desde entonces, cada año se repiten las conmemoraciones. Algunos organizan maratones de la trilogía, otros comparten contenido temático en redes sociales o asisten a eventos especiales. Incluso marcas reconocidas han lanzado ediciones limitadas y anuncios temáticos para sumarse al homenaje.

El legado de una saga que marcó generaciones

Volver al Futuro se consolidó como un clásico del cine. Su impacto inspiró otras producciones del género y convirtió a sus personajes y frases en elementos reconocibles a nivel global.

Para muchos, esta fecha representa una vuelta a la infancia o adolescencia, una excusa para recordar el pasado, imaginar el futuro y celebrar la creatividad detrás de una historia que trascendió el tiempo.

