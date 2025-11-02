‘Volver al futuro’: 40 años de viajar entre épocas y dejar huellas imborrables en cada generación

La inolvidable película ochentera 'Volver al futuro' celebró su 40 aniversario, acompañada de curiosidades como los posibles cambios de nombre y modificaciones en elementos clave, incluyendo el famoso auto para viajar en el tiempo.​

Cuarenta años después de que un DeLorean atravesara las pantallas del mundo, aquella chispa de 1985 llamada Volver al futuro sigue brillando entre generaciones.

La película de Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg, Bob Gale y Neil Canton, no solo fue una joya del público ochentero: se convirtió en una brújula cultural que aún orienta la imaginación y la tecnología con su energía de plutonio creativo.

Marty McFly (Michael J. Fox), ese adolescente atrapado entre el pasado y la incertidumbre, y el excéntrico Doc Brown (Christopher Lloyd), su cómplice científico, dieron forma al viaje temporal más emblemático del cine.

A bordo del legendario DeLorean, Marty llega a 1955, donde un simple tropiezo con el destino —interrumpir el primer encuentro de sus padres— amenaza con borrar su propia existencia y la de sus hermanos. Así inicia una carrera contrarreloj que mezcla aventura, humor y una pizca de caos científico.

En 'Volver al futuro', a bordo del emblemático DeLorean, convertido en máquina del tiempo por el doctor Emmett Brown, Marty McFly viaja accidentalmente a 1955. (Universal Pictures)

La historia, estrenada el 3 de julio de 1985 y que volvió a las salas de cine del mundo este fin de semana para celebrar, es una cápsula de energía cinematográfica que sigue impulsando motores cuatro décadas después.

Según registros de taquilla, la película recaudó cerca de $389 millones a nivel mundial, y lo hizo sin ayuda de riesgosos experimentos científicos: su fuerza radica en combinar ciencia ficción, comedia y drama familiar con una naturalidad solo posible cuando la narrativa encuentra su propio “condensador de flujo”.

Volver al futuro: un fenómeno que trasciende generaciones

Con el paso del tiempo, Volver al futuro no pasó de moda, sino que se recargó. Sus frases, escenas y personajes forman parte del imaginario colectivo. Cada 21 de octubre —el Día de Volver al futuro—, los fanáticos celebran no solo una película, sino una idea: que jugar con el tiempo puede ser una forma de entenderlo.

Premiada con un Óscar por mejor edición de sonido, tres Saturn Awards, un premio Hugo, un People’s Choice Award, un Japan Academy Prize y un Goldene Leinwand, la cinta consolidó a sus creadores como arquitectos de la fantasía moderna.

De su éxito nacieron dos secuelas igualmente icónicas: Volver al futuro II (1989) y Volver al futuro III (1990).

Cada 21 de octubre se celebra el Día de 'Volver al futuro'. (Universal Pictures)

Volver al futuro: curiosidades del rodaje

El viaje de Volver al futuro hacia la historia del cine fue tan accidentado como la ruta del DeLorean.

Su título original casi fue muy distinto: el presidente de Universal Pictures propuso Spaceman from Pluto, pero Steven Spielberg intervino para conservar Back to the Future.

En los primeros borradores del guion, la máquina del tiempo tampoco tenía ruedas: se trataba de un refrigerador modificado, idea que se descartó por temor a que los niños intentaran imitar la escena en sus casas.

El camino hasta elegir al elenco también tuvo giros inesperados. Michael J. Fox no fue la primera opción para interpretar a Marty McFly. El actor Eric Stoltz rodó varias escenas antes de ser reemplazado por Fox, cuya energía acabó definiendo el tono de toda la cinta. Incluso el fiel Einstein, el perro de Doc, fue un chimpancé en los borradores iniciales del guion.

En los primeros borradores del guion de 'Volver al futuro', la máquina del tiempo no era un automóvil, sino un refrigerador especialmente modificado para realizar el viaje temporal.​ (Universal Pictures)

La propia escenografía guarda secretos que han viajado por la historia del cine: la torre del reloj de Hill Valley —símbolo de los enfrentamientos con el tiempo— también apareció en películas como Gremlins y Sneakers.

Y, como si el destino participara en la escritura del guion, este fue rechazado más de 40 veces antes de comenzar la producción, reescribiéndose sobre la marcha como si el propio Doc Brown estuviera ajustando los cables del tiempo.

Hasta la política sintió su eco. El entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, citado directamente en la cinta, retomó la célebre frase de Doc: “A donde vamos, no necesitamos caminos” en uno de sus discursos oficiales.

El guion de 'Volver al futuro' fue rechazado más de 40 veces antes de comenzar la producción de la película, reescribiéndose sobre la marcha. (Universal Pictures)

De la ficción a realidad

Lo que alguna vez pareció una visión descabellada hoy forma parte del paisaje tecnológico cotidiano.

Drones, videollamadas, zapatillas autoajustables, lentes inteligentes, pantallas 3D y sistemas de pago biométrico nacieron bajo la sombra luminosa del invento de Doc.

Aunque el sueño de los autos voladores aún despega lentamente, prototipos como el AeroMobil mantienen viva la promesa.

El encanto de Volver al futuro no reside solo en su guion o en sus efectos, sino en su espíritu atemporal. La película se transmite de padres a hijos como una herencia emocional, capaz de conectar con los adolescentes actuales que ven en Marty McFly el retrato perpetuo de la juventud inconforme.

El aniversario de la saga no solo enciende el entusiasmo de los fanáticos, sino también el espíritu creativo de sus protagonistas.

En octubre de 2025, Michael J. Fox abrió una nueva puerta al pasado con la publicación de Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum.

En sus páginas, el actor traza un recorrido íntimo por los pasadizos del rodaje, revela anécdotas inéditas y entrelaza sus vivencias simultáneas como Marty McFly y como joven estrella de la sitcom Family Ties.

Además, el libro —que no tardó en colarse entre los títulos más vendidos del New York Times— despliega un mosaico vibrante de nostalgia y testimonio colectivo, ya que abre espacio a entrevistas inéditas con miembros del elenco y el equipo de producción, sumergiendo al lector en los rincones menos explorados del universo detrás de cámaras.

En el mismo compás conmemorativo y en el mismo mes, Christopher Lloyd sorprendió a los seguidores de la saga lanzando unas gafas coleccionables inspiradas en el icónico diseño futurista que lucía el doctor en Volver al futuro.

Fabricadas en aluminio plateado, estas gafas abrazan la mirada y casi envuelven toda la vista, evocando el espíritu visionario del personaje. Cada par —edición limitada reservada para coleccionistas— lleva el autógrafo de Lloyd grabado en el lateral.

Esos guiños de los protagonistas condensan el milagro del filme: Volver al futuro no solo celebra su aniversario, sino que demuestra que una buena historia puede viajar más rápido que el tiempo, cruzar generaciones y seguir brillando, siempre, “a 88 millas por hora”.

Para celebrar los 40 años de 'Volver al futuro', tanto Christopher Lloyd como Michael J. Fox lanzaron productos y participaron en eventos especiales, mostrando su afecto por la saga y retribuyendo a los fanáticos.​​ (Tomadas de redes sociales)

