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Kurt Russell en ‘The Madison’: ‘Nunca había interpretado a un personaje tan cercano a mí mismo’

El actor asegura que su personaje en la serie es el más cercano a su vida y destaca la fuerza emocional de la historia

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Por Listín Diario / República Dominicana / GDA
NUEVA YORK, NUEVA YORK - 9 DE MARZO: Michelle Pfeiffer y Kurt Russell asisten al estreno en Nueva York de “The Madison” de Paramount+ en Jazz at Lincoln Center el 9 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Foto de Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Michelle Pfeiffer y Kurt Russell asisten al estreno en Nueva York de “The Madison” de Paramount+ en Jazz at Lincoln Center el 9 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York. (JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP)







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