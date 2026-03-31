Kurt Russell en ‘The Madison’: ‘Nunca había interpretado a un personaje tan cercano a mí mismo’

Michelle Pfeiffer y Kurt Russell asisten al estreno en Nueva York de “The Madison” de Paramount+ en Jazz at Lincoln Center el 9 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York.

La serie The Madison no apuesta por grandes giros ni por presupuestos millonarios. Su fuerza radica en una historia que se percibe real. Esa autenticidad impactó directamente a Kurt Russell, quien interpretó a Preston Clyburn y enfrentó un guion que lo afectó desde la primera lectura.

Durante la presentación global de Paramount+, el actor explicó que el texto le resultó difícil de terminar por su carga emocional. Indicó que la historia lo tocó en lo personal y que pocas veces experimentó algo similar en su carrera.

A sus 73 años, Russell acumula más de seis décadas en la actuación. Ha encarnado figuras icónicas del cine. Sin embargo, aseguró que Preston Clyburn representó un caso distinto. El personaje se acercó a su propia vida más que cualquier otro rol anterior.

El actor explicó que esa conexión lo motivó a trasladar esa sensibilidad al resto del elenco y al desarrollo de la serie.

Preston Clyburn funciona como el eje emocional de la trama. No destaca por su presencia constante. Su peso radica en su ausencia. La serie inicia con una pérdida abrupta que coloca al espectador en una situación de impacto inmediato.

Russell señaló que ese inicio genera una identificación directa con el personaje de Michelle. La audiencia comparte la sensación de desconcierto. Esto aporta una autenticidad inmediata al relato.

El amor como origen de la tragedia

Uno de los elementos centrales es la relación entre Preston y su esposa Stacy. El papel lo asumió Michelle Pfeiffer. Ambos actores retomaron su colaboración tras varias décadas.

Russell describió esa relación como profundamente genuina. Indicó que el amor entre los personajes es el factor que intensifica la tragedia. La historia evita dramatismos forzados y se enfoca en una conexión real.

Varias escenas clave se desarrollan a distancia. Incluyen conversaciones telefónicas. El actor explicó que ese recurso refleja experiencias personales. Lo vinculó con su vida familiar, lo que aportó mayor realismo a la interpretación.

En la industria, los guiones suelen cambiar de forma constante. Russell destacó que trabajar con Taylor Sheridan resultó diferente. Señaló que el texto se mantuvo prácticamente sin modificaciones.

Esa estabilidad permitió enfocarse en la interpretación con mayor precisión. El actor indicó que Sheridan logró trasladar casi toda su visión original a la pantalla.

Dos mundos en tensión: Nueva York y Montana

La serie también aborda el contraste entre Nueva York y Montana. La familia Clyburn enfrenta ese choque cultural tras la pérdida.

Russell explicó que cada entorno representa una forma distinta de fortaleza. Describió a las mujeres con una fortaleza asociada a la ciudad. En contraste, los hombres reflejan una fortaleza ligada al campo.

Indicó que esa combinación genera momentos de humor. Sin embargo, el trasfondo se mantiene marcado por el dolor.

La pesca con mosca aparece como un elemento recurrente. Se desarrolla en el río Madison. Para Russell, no es un simple recurso visual.

El actor explicó que esta actividad permite una introspección profunda. Señaló que la concentración necesaria lleva a reflexionar sobre la vida. Consideró el entorno natural como un espacio ideal para ese proceso.

Hacia el cierre, Russell resumió el eje de la serie. Planteó que ante situaciones difíciles existen dos caminos. Uno es caer en el victimismo. El otro es aprender de la experiencia.

Indicó que la historia propone enfrentar emociones complejas sin respuestas simples. La serie se presenta como una exploración de esas decisiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.