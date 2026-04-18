Actor que interpretó a Elliot Stabler por casi 17 años rompe en llanto tras cancelación de ‘La ley y el orden’

Christopher Meloni cierra su ciclo como Elliot Stabler tras el fin de la serie. Fans y colegas reaccionan con mensajes de apoyo.

El actor Christopher Meloni se despidió del personaje Elliot Stabler luego de la cancelación de la serie Law & Order: Organized Crime (La Ley y el Orden: Crimen Organizado en Latinoamérica). La producción no regresará para una sexta temporada. La decisión marcó el cierre, hasta nueva orden, de uno de los personajes más reconocidos de la franquicia.

Meloni, de 65 años, interpretó al detective desde 1999 en Law & Order: Special Victims Unit. En 2011 dejó el rol de forma regular. Luego participó en apariciones puntuales.

El actor retomó el papel de manera completa entre 2021 y 2025 con el spin-off centrado en crimen organizado. Esa etapa consolidó el regreso del personaje a la pantalla.

Durante su despedida, Meloni expresó su agradecimiento a los seguidores. Indicó que el público permitió la longevidad del detective Elliot Stabler. También señaló que los fanáticos se mantuvieron junto al personaje y respaldaron su regreso.

El actor manifestó emoción al recordar la experiencia. Señaló que disfrutó interpretar al detective durante su trayectoria. Además, atribuyó a la audiencia un papel clave en la construcción de su carrera.

La reacción no se hizo esperar. Compañeros y seguidores destacaron el trabajo del actor. Mariska Hargitay, quien continúa como Olivia Benson en Special Victims Unit, resaltó la relación profesional con Meloni. Indicó que no se trataba de un adiós definitivo, sino de una pausa.

Los comentarios en redes sociales reflejaron nostalgia y reconocimiento. Algunos seguidores lamentaron el final de la serie. Otros destacaron la trayectoria del personaje y expresaron interés en verlo nuevamente en pantalla.

Pese al cierre de la serie, existe la posibilidad de que Elliot Stabler reaparezca en otros proyectos de la franquicia. Las participaciones especiales no se descartan.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.