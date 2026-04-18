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Actor que interpretó a Elliot Stabler por casi 17 años rompe en llanto tras cancelación de ‘La ley y el orden’

La cancelación del spin-off cierra una etapa clave en la franquicia y marca una emotiva despedida del histórico personaje

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Por O Globo / Brasil / GDA
Christopher Meloni cierra su ciclo como Elliot Stabler tras el fin de la serie. Fans y colegas reaccionan con mensajes de apoyo.
Christopher Meloni cierra su ciclo como Elliot Stabler tras el fin de la serie. Fans y colegas reaccionan con mensajes de apoyo. (Virginia Sherwood/NBC/IG/@chris_meloni)







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